«Сергій Котов» – ще один російський корабель, про знищення якого нині повідомила українська розвідка. Відомство стверджує, що гурівці атакували корабель морськими дронами Magura – в районі Керченської протоки – унаслідок чого «Сергій Котов» отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. ГУР також виклало ролик атаки, судячи з усього, знятий камерами морських дронів. Внаслідок атаки, за даними розвідки, семеро членів екіпажу загинуло і ще шестеро поранені. Представник ГУР Андрій Юсов припустив, що частина екіпажу могла евакуюватись. В ГУР також стверджують, що російські військові збиралися розмістити на підбитому кораблі зенітно–ракетні комплекси. Міноборони Росії та інші офіційні російські джерела не коментують атаку на корабель. але відомо, що рух Керченським мостом минулої вночі припинявся на вісім годин. Низка українських медіа з посиланням на джерела в ГУР повідомили, що в момент атаки, на борту корабля знаходився також транспортно–бойовий вертоліт Ка–29, який був знищений. Детальніше про атаку і знищений корабель – далі.