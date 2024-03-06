Втрати Росії у війні перевищили 420 тисяч військових – Генштаб ЗСУ

Російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили близько 420 270 своїх військових, зокрема 1250 осіб – за останню добу, свідчать дані українського Генштабу станом на ранок 6 березня.

У Генштабі ЗСУ також навели дані про втрати російської техніки:

танки ‒ 6678 (+21 – за останню добу)

бойові броньовані машини ‒ 12728 (+40)

артилерійські системи – 10308 (+50)

РСЗВ – 1008 (+1)

засоби ППО ‒ 701 (+1)

літаки – 347

гелікоптери – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7921 (+58)

крилаті ракети ‒ 1918 (+1)

кораблі /катери ‒ 26 (+1)

підводні човни – 1

автомобільна техніка й автоцистерни – 13479 (+56)

спеціальна техніка ‒ 1642 (+12).

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Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявлялось про 5937 загиблих. Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. 25 лютого президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Водночас Зеленський сказав, що не може розголошувати, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.

Також, за його даними, втрати Росії склали 180 тисяч військовослужбовців загиблими, і до 500 тисяч разом поранених і загиблих.

24 лютого розвідка Великої Британії заявила, що вбитими й пораненими Росія, ймовірно, втратила приблизно 350 тисяч військових.