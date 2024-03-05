Керченський міст тепер без охорони? ЗСУ потопили новітній російський корвет «Сергій Котов»

Сергій Коваль

У ніч на 5 березня 2024 року у районі Керченської протоки був знищений внаслідок удару морськими дронами патрульний корабель Чорноморського флоту Російської Федерації «Сергій Котов», повідомили в українській розвідці. Українські морські безпілотники за півтора року атакували його чотири рази. Що це за корабель, для чого призначений та які функції виконував? Читайте у матеріалі проєкту Радіо Свобода «Крим.Реалії».

Про гучні вибухи жителі Керчі повідомили в соцмережах близько першої години ночі за місцевим часом. Загалом вони чули п'ять вибухів. Рух Керченським (Кримським) мостом перекрили більш ніж за годину до цього.

Російські провоєнні Telegram-канали повідомили, що вночі Крим зазнав атаки ракет і безпілотників – однією з цілей нібито був Керченський міст. Деякі стверджували, що внаслідок удару знищений російський патрульний корабель проєкту 22160 «Сергій Котов». Доля екіпажу, як повідомляється, наразі невідома.

Російський Telegram-канал «Военный осведомитель» опублікував відео, на якому, як стверджується, з берега знято момент ураження корабля «Сергій Котов» морськими дронами.

Чергування з ППО

Вдень 5 березня Головне управління розвідки Міноборони України опублікувало відео під назвою «Як топили «Сергія Котова» – відео знищення патрульного корабля ЧФ РФ».

Також у Міноборони України заявили, що внаслідок удару морськими дронами Magura V5 російський корабель проєкту 22160 «Сергій Котов» отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів.

В ефірі Радіо Свобода (проєкт «Свобода.Ранок») представник відомства Андрій Юсов наголосив, що корвет на початку повномасштабної російської агресії проти України брав участь в атаці на острів Зміїний разом із уже потопленим російським крейсером «Москва» і противник планував розмістити на ньому зенітно-ракетні комплекси.

«Чим менше таких суден, тим менше зенітно-ракетних комплексів буде на них розміщено, а це означає більше можливостей для українських сил безпеки і оборони», – розповів Юсов.

Щодо наслідків удару для екіпажу, то, за словами Юсова, ця інформація ще перевіряється. Проте загиблі та поранені є, стверджує представник розвідки.

«Є загиблі і поранені. Проте є ймовірність, що частина екіпажу могла евакуюватися. Принаймні відомо про понад десять карет швидкої допомоги, які на найближчій ділянці суходолу були викликані ворогом. Тобто евакуаційна операція все ж таки проводилася», – сказав Юсов.

Пізніше в ГУР Міноборони опублікували аудіозапис переговорів російських офіцерів, де вказувалося, що «Сергій Котов» у ніч знищення проводив бойове чергування з протиповітряної оборони в районі Керченської протоки. Голос на запису стверджує, що інформація про безекіпажні катери у протоці була відома за 40 хвилин до знищення корвета.

Цю інформацію підтвердив і речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук.

«Цей корабель конкретно охороняв нашу Керченську протоку, у наших територіальних водах. І, до речі, ця ділянка моря офіційно закрита для судноплавства Україною, яка має право робити попередження з цього приводу. Тобто, ми попереджали ще минулого року, що тут ходити не треба», – сказав Плетенчук.

За його словами, загалом у складі ЧФ РФ є чотири кораблі такого проєкту, проте два з них уже виведені з ладу. Такі корвети, додає Плетенчук, можуть виконувати різні завдання – зокрема охорону пунктів базування та контроль цивільного судноплавства.

Telegram-канал «Крымский ветер» із посиланням на своїх підписників повідомив, що на північ від Керченського мосту в протоці спостерігається п'ять військових кораблів і, ймовірно, саме там затонув «Сергій Котов». Також паблік інформує, що до центральної набережної Керчі зранку винесло нафтову пляму.

Тричі підбитий

Це не перша українська атака на російський корабель «Сергій Котов».

25 липня 2023 року Міноборони Росії заявило про нічну атаку на патрульний корабель «Сергій Котов», який виконував завдання контролю судноплавства в південно-західній частині Чорного моря – 370 кілометрів від Севастополя. Стверджувалося, що ЗСУ атакували його двома безекіпажними катерами – їх нібито знищили на дистанції 1000 та 800 метрів.

Наступного разу корвет атакували вже 1 серпня. На той раз під удар разом із ним потрапив однотипний корабель «Василь Биков». У Міноборони РФ стверджували, що корвети перебували в південно-західній частині Чорного моря, за 340 км на південний захід від Севастополя, де нібито виконували завдання з контролю судноплавства. Згідно із заявою, атака була безуспішною, і кораблі продовжили виконувати поставлені завдання.

Проте моряки одного з цих кораблів просили про евакуацію постраждалих, повідомляло українське видання «Бабель» із посиланням на джерело в секторі безпеки та оборони. Стверджувалося, що до евакуації були залучені гелікоптери Ка-29, яким наказано доставити тіла загиблих і поранених на територію Чорноморського вищого військово-морського училища Севастополя.

У перехопленій розмові між екіпажами гелікоптерів і береговими авіаційними службами Росії передаються поточні координати місцеперебування кораблів та уточнюється кількість постраждалих.

На момент розмови йшлося щонайменше про одного загиблого та п'ятьох поранених, які потребують термінової евакуації. Який корабель постраждав від атаки – у матеріалі не вказувалося.

14 вересня 2023 року в Міноборони РФ знову заявили про атаку морських дронів на «Сергія Котова». Як заявляли у відомстві, близько п'ятої ранку корабель атакували п'ять морських безпілотників, які нібито були знищені. Жодних підтверджень цієї історії у відомстві не надали.

Того ж дня Центр стратегічних комунікацій ЗСУ заявив про «деякі пошкодження» внаслідок ураження двох російських патрульних кораблів у Чорному морі.

Побудований для охорони територіальних вод

Проєкт 22160 типу «Василь Биков» – серія російських патрульних кораблів (корветів) 3-го рангу з керованим ракетним озброєнням ближньої та дальньої морської зони.

Корвети призначені для охорони територіальних вод, патрулювання 200-мильної виключної економічної зони у відкритих і закритих морях, припинення контрабандної та піратської діяльності, пошуку та надання допомоги постраждалим при морських катастрофах, екологічного моніторингу довкілля у мирний час, охорони кораблів і суден на переході морем, а також військово-морських баз і водних районів з метою попередження про напад різних сил та засобів противника – у воєнний час, а також операцій у дальній морській та океанській зонах.

За характеристиками та завданнями кораблі проєкту 22160 близькі до таких же багатофункціональних офшорних патрульних кораблів типу OPV та MSOPV, популярних останнім часом у багатьох флотах світу.

«Василь Биков» є першим, головним кораблем проєкту 22160. Усього було закладено шість таких кораблів, з них для ЧФ побудовано чотири – два на Зеленодольському ССЗ, у тому числі «Василь Биков», два добудовувалися на заводі «Залив» у Керчі, один з них – «Сергій Котов».

Патрульний корабель проєкту 22160 має швидкість 30 вузлів, дальність плавання 6 тисяч миль на 16 вузлах, екіпаж до 80 осіб. Водотоннажність корабля 1300 тонн, довжина 94 метри, ширина 14 метрів, осадка 3,4 метра.

Корвет озброєний 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, багатоканальним зенітним ракетним комплексом «Штиль-1», зенітним ракетним комплексом ближньої дії 3М-47 «Гибка» та двома малогабаритними дистанційно-керованими протидиверсійними гранатометними комплексами. На палубі можливе базування гелікоптера Ка-27ПС.

На кораблі є можливість встановлення модульного контейнерного озброєння та обладнання, у тому числі крилатих ракет «Калібр» або Х-35 у складі ракетного комплексу «Калібр-К». У серпні 2020 року вони проходили випробування на кораблі «Василь Биков» на випробувальних полігонах Північного флоту.

Корабель «Сергій Котов» був спущений на воду 29 січня 2021 року, увійшов до складу Чорноморського флоту 30 червня 2022 року. Базувався корабель у Новоросійську у складі 184-ї бригади кораблів охорони водного району Чорноморського флоту РФ.