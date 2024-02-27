Гуменюк про ракетоносії РФ у Чорному морі: вже понад тиждень не виходять у відкрите море

Понад тиждень російські ракетоносії не залишають свої пункти базування в Чорному морі, заявила в ефірі телемарафону 27 лютого Наталія Гуменюк, начальниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України.

«І діяльність Сил оборони, і погодні умови не сприяють тому, щоб корабельне угруповання ворога було максимально розгорнуте і дозволяло собі маневрувати так, як раніше це було в акваторії Чорного моря. Наразі ми фіксуємо, що ракетоносії вже понад тиждень не з’являються на відкритих просторах Чорного моря, перебуваючи в пунктах базування», – сказала вона.

Водночас, за словами Гуменюк, російські ракетоносії споряджені й готові до застосування, і Генштаб оцінює ракетну загрозу з моря як «стабільно високу».

«Для того, щоб з’явитися на бойовому чергуванні їм достатньо дві-три години. Також ворог може застосувати ракети і з акваторії самої бухти, хоча це суперечить здоровому глузду і заходам безпеки, але такі факти ми вже фіксували», – сказала речниця.

Гуменюк додала, що зараз в акваторії Чорного моря українські військові спостерігають два російські кораблі, «які здійснюють заходи з охорони пунктів базування».

14 лютого українська влада заявила, що ударні морські дрони Magura V5 знищили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» біля берегів окупованого Криму неподалік Алупки.

У ВМС України заявили, що після ураження «Цезаря Кунікова» у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії «у строю» залишається лише п’ять одиниць.