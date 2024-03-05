ЗСУ потопили корвет ЧФ РФ «Сергій Котов»: готується атака на Керченський міст?

У ніч проти 5 березня російські телеграм-канали почали повідомляти про вибухи в районі Керчі в окупованому Криму – жителі міста та окупаційна адміністрація заявили про атаку безпілотниками та ракетами.

Однією з цілей називався Керченський міст, рух яким зупинили. Низка пабліків повідомила, що в результаті удару було потоплено патрульний корабель ЧФ РФ проєкту 22160 «Сергій Котов».

А вже вранці Головне управління розвідки Міноборони підтвердило затоплення судна морськими дронами Magura V5 у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

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Його вартість військові оцінили приблизно у 65 мільйонів доларів. Судячи з перехопленої розмови військових РФ, корабель атакували 5 дронів, а на його борту був корабельний транспортно-бойовий вертоліт.

Також у ГУР повідомили, що, за попередніми даними, внаслідок атаки загинули 7 загарбників, 6 було поранено, ще 52 члени екіпажу, ймовірно, вдалося евакуювати.

​Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода

Головні питання випуску:

Чи означає комбінована атака в ніч проти 5 березня у Керчі, що ЗСУ вирішили знищити Керченський міст без ракет Taurus?

Які завдання у протоці біля мосту виконував «Сергій Котов»?

І скільки таких катерів залишилося в Росії в Чорному морі?