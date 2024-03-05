ЗСУ потопили корвет ЧФ РФ «Сергій Котов»: готується атака на Керченський міст?

У ніч проти 5 березня російські телеграм-канали почали повідомляти про вибухи в районі Керчі в окупованому Криму – жителі міста та окупаційна адміністрація заявили про атаку безпілотниками та ракетами.
Однією з цілей називався Керченський міст, рух яким зупинили. Низка пабліків повідомила, що в результаті удару було потоплено патрульний корабель ЧФ РФ проєкту 22160 «Сергій Котов».
А вже вранці Головне управління розвідки Міноборони підтвердило затоплення судна морськими дронами Magura V5 у співпраці з Військово-морськими силами ЗСУ та за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.
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Його вартість військові оцінили приблизно у 65 мільйонів доларів. Судячи з перехопленої розмови військових РФ, корабель атакували 5 дронів, а на його борту був корабельний транспортно-бойовий вертоліт.
Також у ГУР повідомили, що, за попередніми даними, внаслідок атаки загинули 7 загарбників, 6 було поранено, ще 52 члени екіпажу, ймовірно, вдалося евакуювати.
Головні питання випуску:
- Чи означає комбінована атака в ніч проти 5 березня у Керчі, що ЗСУ вирішили знищити Керченський міст без ракет Taurus?
- Які завдання у протоці біля мосту виконував «Сергій Котов»?
- І скільки таких катерів залишилося в Росії в Чорному морі?