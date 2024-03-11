Російські ЗМІ повідомляють про відставку головнокомандувача ВМФ РФ Євменова

Головнокомандувача Військово-морського флоту Росії адмірала Миколу Євменова відправили у відставку, повідомляють російські видання «Фонтанка» та «Известия» з посиланням на свої джерела.

Тимчасовим виконувачем обовʼязків, як стверджується, призначений командувач Північного флоту Олександр Моїсеєв.

Офіційного підтвердження цього ще немає. На сайті міністерства оборони РФ Євменов все ще значиться на своїй посаді, яку він обіймає з 2019 року. При цьому ЗМІ стверджують, що інформацію про його відставку та призначення Моїсеєва «вже доведено до особового складу».

Новина про відставку Євменова збіглася із твердженням командування ЗСУ, що Чорноморський флот Росії із 5 березня не виходить на чергування після затоплення внаслідок атаки морськими безпілотниками чергового свого корабля, «Сергія Котова». Українська розвідка стверджує, що внаслідок удару загинули семеро моряків, ще 27 поранені, в міністерстві оборони Росії це не коментували.

За підрахунками проєкту Oryx, з початку повномасштабної війни з Україною Росія втратила більш як чверть Чорноморського флоту, включно із флагманом, ракетним крейсером «Москва».