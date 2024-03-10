Російські кораблі вже шосту добу не виходять у Чорне море – ВМС

Російські кораблі вже шосту добу не виходять у Чорне море, заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

«Вони вже шосту добу не присутні в Чорному морі….Росіяни досі розбирають наслідки цієї втрати (знищення російського корабля «Сергій Котов» – ред.), роблять відповідні висновки. І станом на зараз навіть не виходять в море. Звісно, що ця ситуація не буде залишатись такою, на жаль, і надалі. В якийсь момент вони все одно повернуться до завдань, які покладаються і надалі на так званий Чорноморський флот. Але можна сказати, що ситуація стабільна. Тенденція позитивна для нас. У Чорному морі ініціатива на боці України», – сказав він в ефірі національного телемарафону.

За словами Плетенчука, кількість кораблів у портах окупованого Криму Росія звела до мінімуму.

«Там перебувають одиниці, яким не знайшлося місця в пунктах базування Новоросійськ, Сочі, Туапсе. Серед одиниць, які можна вважати суттєвими, – це корабель «Циклон». Це корабель, який використовують як прикриття для ППО. Вони були вимушені передислокувати основні свої активи до військово-морської бази у Новоросійську, насамперед це носії ракет», – додав речник ВМС.

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5 березня українська розвідка заявила про знищення поблизу Керчі російського корабля «Сергій Котов». Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило 6 березня, що внаслідок українського удару по російському кораблю були поранені щонайменше 27 російських військових, а сім осіб загинули. Росія зазвичай не коментує ураження своїх кораблів українською стороною.

Раніше командувач Військово-морських сил України віцеадмірала Олексій Неїжпапа в інтерв’ю «Українській правді» заявив, що кораблі під прапором Військово-морського флоту Росії будуть «законними цілями» для України у будь-якому місці світового океану.