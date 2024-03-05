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Політика

«Сергій Котов»: ще один корабель ЧФ РФ пішов на дно. Керченський міст під загрозою?

  • Українська розвідка повідомляє, що морськими безпілотниками знищила російський патрульний корабель «Сергей Котов» у Чорному морі. За даними ГУР, корабель атакували морськими дронами Magura V5. Україна не вперше атакує цей корабель, але цього разу він точно знищений, повідомили у ГУР і оприлюднили перехоплення розмов із корабля. Крім того, джерела в ГУР повідомили медіа, що на борту корабля був також транспортно-бойовий вертоліт Ка-29, який був знищений. «Сергій Котов» – вже 25-й російський корабель, який уразили українські сили від початку повномасштабної війни. Що це означає для ЧФ РФ? Які завдання виконував «Сергій Котов»? Він міг охороняти Керченський міст? Шлях до Керченського мосту розчищено?
  • Тим часом Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт двох російських командувачів: командувача дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша, а також командувача Чорноморського флоту Росії Віктора Соколова. Суд має підстави вважати, що підозрювані відповідальні за ракетні удари по українській електричній інфраструктурі, йдеться на сайті МКС. Як довго розглядатиметься ця справа? Що це означає для командувачів Росії?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на @Радіо Свобода:

Морський бій. Як Україна атакує Чорноморський флот Росії (хронологія)

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