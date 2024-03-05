«Сергій Котов»: ще один корабель ЧФ РФ пішов на дно. Керченський міст під загрозою?

«Сама залишилася: я й собачка. Бігає на вулиці»: місцеві про життя у прифронтових містах

Після Мар'їнки, що на Донеччині, російські війська намагаються рухатися у бік Курахового. Як живуть люди у громаді та селах, на підступах яких знаходяться російські війська? Про це у матеріалі Радіо Свобода.