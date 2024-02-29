У ГУР заявили про пожежу на одному з катерів РФ в Азовському морі

Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України заявило, що в Азовському морі була пожежа на одному з катерів берегової охорони прикордонної служби РФ.

«29 лютого 2024 року в акваторії Азовського моря зафіксовано пожежу на одному з катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ. Вогонь охопив ходову рубку російського судна. Ворог зазнав втрат у кількості п’ятьох окупантів», – йдеться в повідомленні ГУР в телеграмі.

В українській розвідці не заявляють про свою причетність до цього і додають, що причини пожежі на катері держави-агресора, а також характер втрат противника уточнюються.

Російська сторона про це не повідомляє.

У ВМС України заявили, що після ураження «Цезаря Кунікова»14 лютого у Чорному морі з 13 кораблів Чорноморського флоту Росії «у строю» залишається лише п’ять одиниць.

Російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» біля берегів окупованого Криму неподалік Алупки знищили ударні морські дрони Magura V5, повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, внаслідок удару корабель отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.