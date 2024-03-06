Зеленський: Україна та Греція почали підготовку двосторонньої угоди про гарантії безпеки

Українська та грецька сторони почали підготовку двосторонньої угоди про безпекові гарантії – про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з прем’єр-міністром Греції Кірьякосом Міцотакісом в Одесі.

«Сподіваюся, що невдовзі наші команди підготують угоду до підписання. Маємо зафіксувати в ній і вже досягнутий рівень співпраці та підтримки на цей рік, а також і на наступні десять років – саме довготривала безпекова співпраця дає найкращі результати», – заявив голова держави.

Він додав, що сторони також мають працювати над зменшенням здатності Росії фінансувати агресію:

«Що менше буде в Путіна грошей, то менше людей він зможе вбити. Він не хоче ніякого миру, ніякої дипломатії. Тому потрібно й надалі посилювати санкції проти Росії та карати російських убивць за все, що вони наробили».

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Міцотакіс, своєю чергою, прокоментував свій візит до Одеси, заявивши, що він «віддзеркалює повагу» всього світу до України, але також «підкреслює обов’язок Греції бути на боці України, підтримувати прагнення захистити свою землю, суверенітет і гідність мільйонів співгромадян».

«Звісно, Одещина є регіоном, у якому ми передусім прагнемо зосередити грецькі відновлювальні програми», – додав він.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Греції Кірьякос Міцотакіс відвідали Одесу 6 березня. Під час їхнього візиту місто зазнало російського обстрілу, президент повідомляв про загиблих і поранених.