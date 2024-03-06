У Держдепі США відреагували на переговори Зеленського у Саудівській Аравії

У Державному департаменті США відреагували на недавні переговори президента України Володимира Зеленського у Саудівській Аравії.

«Що стосується зустрічей між Україною і Саудівською Аравією, то ми підтримуємо прагнення України заручитися міжнародною підтримкою задля своєї «формули миру», нас надихають дискусії між Україною і Саудівською Аравією в цьому контексті», – сказав речник Держдепу Метью Міллер під час брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста, чи підтримують США ці переговори та чи розглядає Україна Саудівську Аравію як країну, яка має більший вплив на Росію, оскільки вона є членом ОПЕК.

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27 лютого Зеленський перебував з візитом в Саудівській Аравії, де зустрівся зі спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Перед цим країну відвідали представники Державної думи Росії.

Саудівська Аравія у 2022 році долучилася до переговорів для звільнення полонених Росією іноземців, які воювали на боці України проти російського повномасштабного вторгнення. Тоді у вересні Москва звільнила 10 таких людей. У жовтні 2022 року Зеленський заявив, що Київ та Ер-Ріяд погодилися взаємодіяти у справі звільнення українських військовополонених.

Також повідомлялося, що Ер-Ріяд веде переговори щодо повернення українських дітей, вивезених до Росії.