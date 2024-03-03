Країни ОПЕК+ продовжили скорочення видобутку нафти

Країни-члени ОПЕК+ домовилися 3 березня продовжити добровільне скорочення видобутку нафти на другий квартал 2024 року.

Міністерство енергетики Саудівської Аравії заявило, що скоротить видобуток на один мільйон барелів на добу, тоді як Росія оголосила про скорочення на 471 тисячу барелів на добу з квітня по червень.

Це рішення для обох країн є доповненням до скорочення на пів мільйона барелів на добу, оголошеного у квітні 2023 року, яке діятиме до кінця 2024 року.

Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Ірак і Казахстан продовжать чинні добровільні скорочення до кінця червня.

Мета скорочень – зупинити падіння цін на нафту на світовому ринку.

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Нафтовий альянс ОПЕК+, що складається з 22 країн, з кінця 2022 року скоротив поставки на понад п’ять мільйонів барелів на день.

Скорочення квот критикували Сполучені Штати та інші західні країни. США звинуватили ОПЕК+ та одного з лідерів об’єднання, Саудівську Аравію, у тому, що вони захищають інтереси Росії попри війну в Україні.

Натомість ОПЕК+ стверджувала, що знизила видобуток через погіршення економічних прогнозів. Ціни на нафту знижуються з жовтня, у тому числі на тлі економічного уповільнення в Китаї та загалом на світовому ринку.

ОПЕК+ є неформальною організацією, що об’єднує країни, які входять до міжнародної організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), де провідну роль відіграє Саудівська Аравія, і низка держав, які не є членами ОПЕК, у тому числі й Росію.

Країни Заходу торік запровадили обмеження на ввезення російської нафти, а також так звану стелю цін. Москва, поза тим, продовжує активно продавати свою нафту країнам, які не приєдналися до санкцій.