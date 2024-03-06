Зеленський повідомив, що РФ атакувала Одесу під час його зустрічі там із прем’єром Греції

Вранці 6 березня армія РФ атакувала Одесу. Є загиблі та поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

«Ми бачили сьогодні цей удар. Ви бачите, з ким ми маємо справу, їм все одно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви, всіх деталей не знаю ще, але знаю. що є загиблі, є поранені», – сказав Зеленський.

Голова уряду Греції, в свою чергу, зазначив, що під час вибуху він перебував разом із президентом України в Одеському порту.

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили близько 10:41, у Повітряних силах тоді повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння.

Раніше грецьке видання Protothema повідомило з посиланням на свої джерела, що кортеж президента Зеленського та грецька делегація перебували в Одесі на момент російського обстрілу. За даними журналістів, учасники візиту не постраждали.

Прем’єр-міністр Греції прибув в Україну сьогодні вранці, в умовах надзвичайної секретності. Візит відбувся перед поїздкою Міцотакіса до Румунії на дводенну конференцію Європейської народної партії (ЄНП) в Бухаресті.

Грецькі ЗМІ повідомляють, що зустріч двох лідерів тривала півгодини, на якій Міцотакіс підкреслив, що Греція «підтримує європейську та євроатлантичну перспективу України».

Також делегація відвідала будинок, уражений російським безпілотником минулої суботи, де загинули 12 людей, серед яких пʼятеро дітей віком від чотирьох місяців до 10 років.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.