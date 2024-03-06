Російський обстріл Борової: число постраждалих зросло

Кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу Борової на Харківщині зросла до семи людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



«73-річний цивільний з травмами від уламків. 44-річна жінка зазнала пошкоджень середньої тяжкості. У 24-річної жінки діагностована гостра реакція на стрес. У трьох юнаків віком від 12 до 16 років травми легкого та середнього характеру. 18-річний хлопець отримав уламкове поранення», – написав він у телеграмі.

Раніше повідомлялося про одну загиблу людину і чотирьох поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.