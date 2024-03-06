Синєгубов: війська РФ завдали удару по Боровій – є загиблий, поранені діти

Російські війська завдали удару по Боровій на Харківщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



За попередніми даними, загинув 70-річний чоловік, ще четверо людей поранені, з них – троє дітей.



Синєгубов повідомив, що з-під завалів врятували жінку, її доправили до лікарні.



«Внаслідок обстрілів виникла пожежа на території домоволодіння, знищені автомобіль, гараж, господарчі споруди. Ліквідація наслідків триває», – написав він у телеграмі.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.