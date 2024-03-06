Через російські обстріли двоє людей поранені в Бериславі, ще одна – в Херсоні

Російські війська атакували Берислав із безпілотників, повідомила Херсонська обласна військова адміністрація 6 березня.

Зокрема, від удару постраждав житловий будинок.

«Внаслідок скидання вибухового предмета з дрона у власній оселі постраждало подружжя. 59-річний чоловік та його дружина, 58 років, отримали вибухові травми та контузії», – йдеться в повідомленні.

Постраждалі отримали медичну допомогу, будуть проходити лікування амбулаторно.

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Крім того, російського обстрілу зазнав Херсон, повідомив голова області Олександр Прокудін:

«Вдень окупанти обстріляли Корабельний район. На власному подвір’ї травми отримала 45-річна жінка. У неї поранення ноги».

Напередодні внаслідок російських обстрілів постраждали троє жителів Херсонської області.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.