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У Херсонській ОВА повідомили про зростання числа постраждалих від учорашніх обстрілів РФ

Наслідки обстрілу на Херсонщині, лютий 2024 року
Наслідки обстрілу на Херсонщині, лютий 2024 року

На Херсонщині до трьох зросло число постраждалих від вчорашніх російських обстрілів, повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Стало відомо про ще одного пораненого внаслідок вчорашніх ударів по Херсону. Сьогодні до лікарні звернувся 76-річний чоловік, який учора в обід потрапив під обстріл. У потерпілого – вибухова травма і перелом ноги. Йому надають медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Раніше голова ОВА Олександр Прокудін повідомляв про двох постраждалих внаслідок російських ударів по області за минулу добу.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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