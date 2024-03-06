У Херсонській ОВА повідомили про зростання числа постраждалих від учорашніх обстрілів РФ

На Херсонщині до трьох зросло число постраждалих від вчорашніх російських обстрілів, повідомили в обласній військовій адміністрації.

«Стало відомо про ще одного пораненого внаслідок вчорашніх ударів по Херсону. Сьогодні до лікарні звернувся 76-річний чоловік, який учора в обід потрапив під обстріл. У потерпілого – вибухова травма і перелом ноги. Йому надають медичну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Раніше голова ОВА Олександр Прокудін повідомляв про двох постраждалих внаслідок російських ударів по області за минулу добу.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.