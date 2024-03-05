Місцева влада: через обстріл центру Херсона поранений чоловік

Російські війська обстріляли середмістя Херсона, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко 5 березня.

За його словами, обстріл вівся з окупованого лівобережжя Херсонщини.

«Внаслідок цієї атаки отримав поранення чоловік 1971 року народження. Він доправлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Медики діагностували постраждалому мінно-вибухову травму, вогнепальне поранення спини, вивих плеча тощо», – заявив Мрочко.

Голова області Олександр Прокудін додав, що російські удари пошкодили лінії електропередач та приватну автівку.

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«Також вдень окупаційні війська вдарили по адміністративній будівлі. Приміщення зазнало серйозних руйнувань», – додав він.

Також російська армія обстріляла обласний центр вранці 5 березня, був поранений місцевий житель.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби російські війська обстрілювали 19 населених пунктів області, зокрема Херсон. За його словами, внаслідок цих обстрілів поранена людина, пошкоджені 8 багатоповерхівок та 18 приватних будинків, навчальний заклад.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.