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Російські війська вранці обстріляли Херсон, поранена людина – Мрочко

Херсон після чергового російського обстрілу, 24 лютого 2023 року
Херсон після чергового російського обстрілу, 24 лютого 2023 року

Російські війська вранці обстріляли Херсон – поранена людина, повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Близько 7:00 армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега обстріляла Херсон. Внаслідок цього отримав поранення 76-річний чоловік. Наразі він ушпиталений з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя», – написав він у телеграмі.

За даними голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, минулої доби російські війська обстрілювали 19 населених пунктів області, зокрема Херсон. За його словами, внаслідок цих обстрілів поранена людина, пошкоджені 8 багатоповерхівок та 18 приватних будинків, навчальний заклад.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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