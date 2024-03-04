Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджений заклад освіти – влада

У Херсоні 4 березня через обстріл сил РФ пошкоджений заклад освіти, розповів голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Ще один заклад освіти на території Херсона був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 4 березня російські війська з окупованого лівого берега вдарили по Дніпровському району міста. На лінії вогню опинився і навчальний заклад, уточнив голова МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.