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Внаслідок обстрілу Херсона пошкоджений заклад освіти – влада

Наслідки обстрілів Херсона силами РФ, грудень 2023 року, ілюстративне фото
Наслідки обстрілів Херсона силами РФ, грудень 2023 року, ілюстративне фото

У Херсоні 4 березня через обстріл сил РФ пошкоджений заклад освіти, розповів голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

«Ще один заклад освіти на території Херсона був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів», – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 4 березня російські війська з окупованого лівого берега вдарили по Дніпровському району міста. На лінії вогню опинився і навчальний заклад, уточнив голова МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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