«Влада в руках убивць»: які ознаки того, що Путін перетворює Росію у військову диктатуру

З фронту – в школу або керувати містом. Анонсована президентом РФ Володимиром Путіним у нещодавньому посланні до Федеральних зборів Росії кадрова програма «Час героїв» викликала дискусії у російських ЗМІ та соцмережах. Експерти бачать у цьому ознаки того, що Росія прискореними темпами рухається до військової диктатури. Російська служба «Голосу Америки» зібрала інформацію про це.

Сказане Путіним під час послання до Федеральних зборів (російського парламенту) про залучення до роботи в системі освіти і на всіх рівнях влади учасників так званої «СВО» – широкомасштабної війни Росії проти України – є відкритим доказом того, що Путін хоче посилити свою владу, заручившись підтримкою тих, хто брав участь в агресії і, ймовірно, скоював воєнні злочини.

За даними МВС України, за час після повномасштабного російського вторгнення 24 лютого 2022 року відкрили вже понад сто двадцять тисяч кримінальних за фактами скоєння злочинів російськими військовослужбовцями на території України. Винесено майже сотня вироків.

Серед злочинів – розстріли мирних жителів, тортури та зґвалтування, зокрема групові.

Таким людям «можна довірити Росію»

За словами Путіна, саме ті, хто пройшов через війну, «мають виходити на провідні позиції в системі освіти та виховання молоді, у громадських об'єднаннях, у держкомпаніях, бізнесі, у державному та муніципальному управлінні», а також очолювати регіони, підприємства та найбільші вітчизняні проекти. Таким людям «можна передати в майбутньому та довірити Росію», сказав президент РФ.

Амністовані злочинці у школах?

Чи увійдуть до числа обраних карні злочинці, амністовані для «спокути провини» на території України, поки що невідомо.

Але на «уроки мужності», які проводять у школах з метою патріотичного виховання юного покоління, їх уже запрошують.

До того ж підписаний президентом Росії закон про покарання до 7 років колонії за дискредитацію всіх учасників СВО, включаючи найманців так званих «ПВК», унеможливлює будь-які відмови чи незгоду.

Рух у цьому напрямі був легко передбачуваним, говорить у зв'язку з черговою ініціативою президента РФ політолог Дмитро Орєшкін. Як констатує Орєшкін, Путін протягом усього свого правління йшов до створення військового режиму.

За логікою Путіна, необхідно збудувати жорстку військову ієрархію у владі

«Він щиро переконаний, що правові режими нічого не варті, а все визначається силою, грошима і впливом, – пояснює політолог в інтерв'ю Російській службі «Голосу Америки». – Звідси й неминучий варіант початку силового менеджменту. За логікою Путіна, необхідно збудувати жорстку військову ієрархію у владі. Це добре вкладається у його мілітарне мислення. Так він дійшов до того, що силовики його опора».

Путін не бачить різниці між командуванням військовими структурами та мирними, зазначає Орешкін:

«Це радянська модель, коли командували економікою і всю країну перетворили на військовий табір. До того й зараз йде Росія прискореними темпами. Хоча весь досвід показує: таким шляхом верхи можуть забезпечити контроль над суспільством та збереження своєї влади, але створити конкурентоспроможну країну не можна. СРСР це переконливо продемонстрував. Проте Росія неухильно перетворюється на мілітарну структуру. Після відходу Путіна вона, очевидно, керуватиметься чимось на зразок військової хунти».

Сьогодні Кремль намагається із військових зробити бюрократів, продовжує експерт:

«Тому що з усією гостротою постало питання, куди подіти величезну кількість мужиків, травмованих війною, яка триває вже понад два роки?

Як у Гітлера та Муссоліні, які теж намагалися підкупити ветеранів Першої світової

Вони добре володіють зброєю, навчилися, не замислюючись, вбивати і страждають на когнітивний дисонанс, ускладнений посттравматичним синдромом. І Путін нічого кращого не вигадав, як дати їм до рук адміністративний важіль. Тут знову ж таки панує його особистий мотив – збереження влади. Як у Гітлера та Муссоліні, які теж намагалися підкупити ветеранів Першої світової»

Хунта чи як у «ДНР-ЛНР»?

Скінчиться це погано, прогнозує Орешкін: «Варіант того, куди Росія може скотитися, – «ДНР-ЛНР»: повсюдне насильство, свавілля, підвали і камери для тортур та позасудові страти. Путін послідовно веде країну саме до цього сценарію».

Президент РФ дав зрозуміти, що тепер кар'єрне зростання і становище в ієрархії будуть так чи інакше пов'язані з кривавою та неправедною війною, вважає викладач факультету соціальних наук із празького Карлового університету Дмитро Дубровський.

За його словами, якщо ідея президента Росії буде втілена у життя, то на командні пости у різних сферах російського життя прийдуть ті, хто брав участь у бойових діях, зі своїми специфічними навичками та виробленою зневагою як до свого життя, так і до життя інших.

Так утворюється… кругова порука – через кров

«У всякому разі, їм дається «зелене» світло, – пояснює співрозмовник Російської служби «Голосу Америки». – Так утворюється… кругова порука – через кров.

Сама собою участь у війні гарантує лояльність влади та національного лідера по відношенню до колишніх вояків. З іншого боку – розрахунок на те, що це забезпечить відданість владі людей, які пройшли через війну та замазали кров'ю»

Задум не новий, в історії таке було, та й у Росії вже відбувається, зазначає Дубровський.

«Через так звані «нові території» регулярно прокачують різних чиновників, – зазначає він. – Грубо кажучи, війна стає універсальним способом рекрутування нової путінської еліти. Вона має пройти через війну, щоб довести свою відданість владі. Є, звичайно, ще діти кремлівських керівників та вищих чиновників, які успадкують «теплі» місця. Але дітей, вочевидь, на все не вистачає»

На думку аналітиків, Путін готує нову еліту, бо, ймовірно, починає сумніватися у лояльності теперішньої. Він побоюється, що стара еліта може піти на угоду з Заходом, усунути його від влади і зупинити війну.

Це дуже важливий, але і дуже небезпечний для Путіна сюжет, вважає соціолог Дмитро Дубровський.

Путін хоче сформувати контреліту, яку у разі чого може поміняти стару опору

«Він (Путін) хоче сформувати контреліту, яку у разі чого може поміняти стару опору. Це цілком у його дусі. Якщо йому здасться, що колишня команда недостатньо лояльна або раптом почне загравати із Заходом, він її відразу прибере. Це, умовно кажучи, історія про те, що якщо є бойовики СА, значить - повинні бути і бойовики СС (озброєні формування НСДАП у гітлерівській Німеччині – ред.). Вони однаково потрібні для залякування суспільства та утримання влади. Але в якийсь момент кимось можна пожертвувати, якщо буде потрібно»

Експерти кажуть, що загалом послання Путіна до Федеральних зборів РФ продемонструвало, що в Росії створюється військова диктатура, а населення країни продовжують «заманювати світлим майбутнім» і одночасно залякувати.