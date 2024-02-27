Офіс генпрокурора: розстріли полонених – це політика, яка підтримується керівництвом РФ

Останнім часом з'явилося кілька повідомлень і відео у соцмережах про ймовірні розстріли російськими військовими українських бійців, які потрапили в полон. Так, є інформація, яка зараз перевіряється генпрокуратурою України, що під час захоплення Авдіївки було страчено шестеро українських військових. Ще один випадок, нібито, стався поблизу Соледара, де російські військові розстріляли двох українських військових. А на Запоріжжі, поблизу населеного пункту Роботине, ймовірно стратили українських військовослужбовців.

Частково це підтвердив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець 25 лютого, заявивши, що російські сили знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон. Це воєнні злочини і порушення міжнародного гуманітарного права, наголосив Лубінець. Він сказав, що наразі про «точну кількість страчених росіянами українців не відомо, ймовірно їх було щонайменше сім».

Розслідуванням цих фактів займається Офіс Генерального прокурора України. В інтерв’ю Радіо Свобода (проєкт «Свобода. Ранок») Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту ГПУ з протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, розповів, як триває слідство і чому, наразі зросла кількість випадків розстрілів військовополонених російською армією.

– Що вдалося встановити в ході слідства щодо повідомлень про розстріли українських військовополонених? Хто конкретно це зробив?

– Наразі ми перевіряємо цю інформацію. Є дані щодо 7 осіб, але повторюсь, ми уточнюємо це.

Із листопада, ці випадки почастішали, їх кількість зростає в геометричній прогресії

Проблема, переважно в таких випадках, полягає у тому, що немає доступу до місця злочину. Тому ми збираємо інформацію із різних джерел.

Є у нас підстави стверджувати про причетність певного підрозділу армії Російської Федерації, але ми поки утримуємося від того, щоб його назвати.

Коли будемо вже впевнені, ми обов'язково ці дані оприлюднимо.

Але хочеться також зазначити, що на жаль, це далеко непоодинокі факти – страти наших військовополонених мали місце з самого початку масштабного вторгнення.

У березні 2022-го це було і в Чернігівській області, і в Харківській області. Але наприкінці минулого року, з листопада, ці випадки почастішали, їх кількість зростає в геометричній прогресії.

Це свідчить про те, що це однозначно є політикою, яка підтримується вищим керівництвом Збройних сил Російської Федерації.

– На що опирається такий висновок?

– Якщо б це були поодинокі випадки, то це були б, знаєте, дії конкретного солдата. В даному випадку, враховуючи географію і кількість за останній час, все вказує на те, що ці розстріли підтримується вищим керівництвом. У нас немає сумніву щодо цього.

– Чи зрозуміло хто страти знімає, і хто потім ці відео публікує?

– Бувають різні випадки, але однозначно, в тому числі росіяни, самі такі відео оприлюднюють.

Оприлюднення таких відео – це намагання деморалізувати українських військових, послабити їхній спротив

Ми це розглядаємо як частину політики Росії щодо України, щодо підкорення України. І вони використовують всі можливі засоби, в тому числі заходи психологічного впливу.

Оприлюднення таких відео – це намагання деморалізувати українських військових, послабити їхній спротив, і в цілому полегшити підкорення України.

Що знов-таки свідчить про те, що це частина загального задуму росіян щодо геноциду і знищення українського народу.

І тому про такі випадки не може не знати вище керівництво – як військове, так і політичне.

І якщо б вони хотіли, вони б запобігли цим випадкам, як вони і мають діяти згідно з стандартами міжнародного гуманітарного права.

Але вони не лише не запобігають таким практикам, а судячи з усього, максимально їх підтримують і, скоріше за все, навіть надають прямі накази на здійснення таких дій.

Тому ми працюємо зараз не тільки щодо виконавців, ми зараз намагаємося встановити всю вертикаль російського командування, причетного до цих жахливих злочинів.

– Чи ці відео, які, за вашими словами, публікує якраз російська сторона, чи є вони беззаперечним доказом для суду? Чи є якийсь шанс на правосуддя, що воєнні злочинці, які розстрілюють полонених, будуть колись притягнуті до відповідальності?

– Тут, дозвольте, два моменти тоді. Перше, що ми однозначно не збираємось опиратися лише тільки на подібні відео. Ми збираємо (інформацію - ред.) з інших джерел.

Ми опитуємо наших військових, ми допитуємо російських військовополонених

Ми опитуємо наших військових, ми допитуємо російських військовополонених. Ми збираємо з інших джерел, відкритих і закритих, ми беремо дані розвідки і так далі, для того, щоб в суді наша позиція була максимально доведена.

Ми розуміємо, що кожна ця справа під прицілом, тому що будуть намагатися спростовувати наші докази. Тому ми дуже до цього ретельно підходимо. І це дуже важливо.

Щодо притягнення їх до реальної відповідальності, то наразі наше завдання максимально фіксувати це, збирати справи, направляти їх до суду. І знаєте, час покаже.

Німецькі нацисти ховалися все своє життя, і когось з них знаходили через десятиліття. Тому ми розуміємо, що однозначно покарання вони не уникнуть.

Наше завдання не втратити ці докази

Хтось із них вже загинув на полі бою, я маю на увазі, російських злочинців. Але я думаю, що ми зможемо знайти інших, питання лише часу. І наше завдання не втратити ці докази, щоб коли той час прийде, у нас було, що висунути які звинувачення цим особам.

– А чи є якісь механізми, які можуть допомогти захистити українських військових, які здаються в полон?

– Росія, вона учасник Женевської конвенції №3, яка стосується поводження з військовополоненими.

Необхідні координовані зусилля української влади разом з міжнародними партнерами

Але Росія учасниця багатьох інших міжнародних документів, які вона просто не бере до уваги. Тому тут однозначно треба тиск на Росію з усіх можливих каналів, по всіх можливих інституціях.

Але без політичного тиску і економічного, і без переслідування як виконавців, так і вищого керівництва, я думаю, що цю практику стримати буде складніше.

Тому тут координоване зусилля української влади разом з міжнародними партнерами, я сподіваюсь, можуть зменшити кількість таких випадків.

– Що вам вдалося встановити про попередні випадки, які стали відомі публічно?

– У нас встановлені конкретні особи по деяких із цих випадків, тобто конкретні виконавці.

По випадку під Черніговим вже є вирок про довічне засудження майора російської армії

У нас є свідчення військових російських, які підтверджують це також. У нас, до речі, вже є вироки по деяких таких випадках. Так, по випадку під Черніговим вже є вирок про довічне засудження майора російської армії, який стратив нашого військовополоненого в березні 2022 року.

У нас є справи в судах уже щодо пізніших випадків. У нас є підозри по Харківській області також. І ми зараз збираємо матеріали по кількох нещодавніх випадках.

Я думаю, будуть підозри оголошені вже найближчим часом. Докази збираються, систематизуються, ми ділимося інформацією з нашими міжнародними партнерами, з міжнародним кримінальним судом, який в Україні.

Тобто ми намагаємось залучити якомога більше ресурсів, держав, щоб показати їм, що відбувається.

Ми маємо притягти тих, хто таке вчинив, до відповідальності. Їх має знайти правосуддя у будь-якій країні. А згодом, сподіваюсь, ми доберемося до них і на території Російської Федерації.