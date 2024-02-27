Співробітники російського «Червоного Хреста» могли знущатися з українських полонених у колонії – розслідування

Москва окремо з федерального бюджету фінансує «Російський Червоний Хрест», а співробітники цієї організації могли знущатися з українських військовополонених у російських колоніях, розміщених у тому числі й на окупованих територіях України. Про це 27 лютого повідомляє видання «Медуза», яке бере участь у міжнародному журналістському проєкті Kremlin Leaks.

Журналісти наводять приклад українського військовополоненого Ореста Грицюка, який із жовтня 2022 року до квітня 2023 року перебував у колонії в Горлівці Донецької області. За його словами, «російські представники «Червоного Хреста» відвідали колонію навесні 2023 року.

Грицюк розповів, що двоє осіб, яких старший зміни назвав «представниками Червоного Хреста», були присутні під час приймання їжі.

«Часу на їжу дають дуже мало, і я сам ненавидів себе за те, як я їм… Ми були змушені їсти дуже швидко, причому дуже гарячу їжу. Все летить на всі боки. І ось ці двоє у цивільному ходять між столами, а один із них примовляє: «Ох, як добре їдять, як свині, українські свині. Ну, їжте, їжте, Росія любить і піклується про вас».

Після харчування полонених повели на плац і змусили хором співати радянські військові пісні, згадує Грицюк.

«Мужик, який у їдальні називав нас свинями, дістав телефон, знімав на камеру військовополонених, що маршували, підходив до них, щось кричав на вухо і тряс кулаком над головою, плескав полонених по спині і плечах так, що тих гойдало. Камеру він спрямовував на себе та демонстрував жест перемоги, просто насолоджувався, для нього це була вистава… У цих двох був повний карт-бланш на те, щоб ходити їдальнею, перебувати на плацу, замовляти пісні… вони там почувалися комфортно, по кайфу», – розповів колишній військовополонений.

У Міжнародному комітеті Червоного Хреста (МКЧХ) вважають, що Орест Грицюк неправильно ідентифікував згаданих ним осіб як представників «Червоного Хреста». Представник МКЧХ в Україні Ашіль Деспре заявив: у МКЧХ ніколи не говорили про те, що колонію з українськими полоненими відвідували саме співробітники Російського Червоного Хреста. На запитання, хто ще міг приїхати в колонію, представившись «Червоним Хрестом», говорити російською та ображати українських військовополонених, Деспре відповів, що «не знає, хто ці люди» і що в нього «немає підстав вважати, що до цього причетний Російський Червоний Хрест».

Директорка регіонального управління оперативної діяльності МКЧХ у Європі та Центральній Азії Аріана Бауер запевнила, що на українських територіях «немає співробітників Російського Червоного Хреста».

Автори розслідування вказують, що про роботу на окупованих українських територіях Російський Червоний Хрест «вважає за краще мовчати – і, можливо, навіть використовує для цього своєрідні проксі-організації». Втім, вони також діють під брендом Червоного Хреста, називаючись «Донецьким Червоним Хрестом» або «регіональною громадською організацією «Товариство Червоного Хреста в Луганській народній республіці».

За словами Аріани Бауер, міжнародна організація продовжує переговори із російською владою про формат роботи в РФ. На пряме запитання журналістів, чи розуміють у Міжнародному комітеті Червоного Хреста, що відкрито прокремлівські організації можуть повністю витіснити МКЧХ із Росії та з окупованих нею територій України, Бауер відповіла негативно.

Міжнародний рух Червоного Хреста та Червоного Півмісяця – це найбільше у світі гуманітарне обʼєднання, покликане допомагати людям, у тому числі під час воєн. До нього входять Міжнародний Комітет Червоного Хреста та національні товариства у 192 країнах світу. Одне з них – Російський Червоний Хрест.

2023 року Російський Червоний Хрест отримав від Міжнародного комітету Червоного Хреста п'ять мільйонів швейцарських франків (це 210 мільйонів гривень). При цьому Російський Червоний Хрест також отримує гроші з російського бюджету та практично відкрито підтримує агресію проти України.