«Відпочинок» українських дітей в «ідеологічних» таборах Білорусі у 2022 році співфінансував фонд ООН ЮНІСЕФ

Дітей із новоокупованих Росією територій України возили в Білорусь у дитячі літні табори «для реабілітації», при цьому програма так званого відпочинку включала в себе агітаційні заходи, спрямовані на викорінення української ідентичності, ментальну і культурну асиміляцію з Росією. Організацією таких поїздок у 2022-2023 році опікувався Білоруський Червоний Хрест і Фонд паралімпійця Олексія Талая. А в 2022 року цю програму також співфінансував Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ. Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів «Схем» (проєкт української редакції Радіо Свобода) і білоруської редакції Радіо Свобода.

Українським дітям, яких із окупації привозили у білоруські табори, влаштовували зустрічі з міліціонерами, фотосесії з білоруськими військовими, поїздки на військові полігони, знайомили зі зброєю. На концертах співали мілітарні пісні російських пропагандистських гуртів, таких як «Любе». Проводили ідеологічні розмови на підтримку російської агресії, налаштовували проти України.

Журналісти встановили, що поїздки в літні табори українських дітей із новоокупованих Маріуполя і Лисичанська відбувалися централізовано – через підконтрольні Росії органи освіти та шкільні заклади. Про це розповіли батьки дітей, які побували у 2023 році у таборах Білорусі. За цим же принципом у зимовий період організували поїздку на ялинку в Мінськ за участі авторитарного лідера Білорусі Олександра Лукашенка.

За даними з витоку внутрішньої документації про діяльність білоруського Червоного Хреста, яку журналісти отримали завдяки «кіберпартизанам» (це група опозиційних до Лукашенка гакерів), організацію так званого відпочинку для українських дітей із окупованих територій у Білорусі в 2022 році, окрім білоруського Червоного Хреста, забезпечувало представництво ЮНІСЕФ у Білорусі. Це відбувалося у рамках програми «Гуманітарна допомога дітям-біженцям з України в літній період: організація оздоровлення й підготовка до навчального року».

Журналісти відзначають, що у серпні 2022 року для дітей із окупованих регіонів України білоруський ЮНІСЕФ спільно із білоруським Червоним Хрестом організовував їхнє розміщення у літніх таборах «Берьозка» (Гродненська область, Білорусь) і «Липки» (Вітебська область, Білорусь).

Для українських дітей у таборі «Берьозка» проводили розважальні заходи, під час яких діти перевдягалися у військову форму країни-агресорки, виконувалися проросійські воєнні пісні гурту «Любе».

У таборі «Липки» дітям організовували зустрічі з білоруською міліцією, під час якої знайомили зі зброєю.

Також двічі за зміну дітей возили на військовий білоруський полігон, де так само давали в руки зброю і дозволяли позувати з нею для фото.

Журналісти звернулися до представництва фонду ЮНІСЕФ у Білорусі з проханням прокоментувати свою участь у організації так званого відпочинку у 2022 році українських дітей у Білорусі. Також журналісти відправили запит у штаб-квартиру організації у США. Однак станом на момент виходу матеріалу відповідей не отримали. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі журналістам заявив, що ЮНІСЕФ перестав фінансувати подібні програми.

У період із початку повномасштабного вторгнення по жовтень 2023 року з України на територію Білорусі вивезли щонайменше 2442 дитини. Такі дані оприлюднила Лабораторія гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я в листопаді минулого року. Дослідники відзначали, що у таборах пропагують ідеї, які «відповідають політичним інтересам Росії й Білорусі».

До переміщення українських дітей у Білорусь мають прямий стосунок дві організації: Благодійний фонд білоруського паралімпійця і мотиваційного спікера Олексія Талая і Білоруське товариство Червоного Хреста. У грудні Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста призупинила і фінансування, і членство білоруського Червоного Хреста. За два роки повномасштабної війни санкції щодо Фонду Талая ввела лише Україна. 21 лютого 2024 року ЄС проголосував за включення Олексія Талая до наступного пакету санкцій, який ще не активований.

Наприкінці січня 2024-го він анонсував розширення географії діяльності: обіцяє привезти в Білорусь українських дітей уже з окупованих районів Херсонщини.

За словами уповноваженої президента України з прав дитини і дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук, зупинити вивезення дітей на таке перевиховання може лише перемога України у війні.