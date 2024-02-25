Сили РФ знову розстріляли українських військових, які здалися в полон – Лубінець

Сили РФ знову розстріляли українських військових, які здавалися в полон, йдеться в заяві омбудсмана Дмитра Лубінця.

«Черговий воєнний злочин ймовірно трапився 24 лютого 2024 року в Бахмутському районі. На відео, яке нам вдалося отримати, видно, що українські військові здаються у полон: їхні руки були підійняті до верху, вони показували, що беззбройні та не несуть загрози. Росіяни мали взяти їх у полон, але натомість нещадно розстріляли», – повідомив омбудсмен.

Лубінець заявив, що «точну кількість страчених росіянами українців не відомо, ймовірно їх було щонайменше сім».

«Це військовослужбовці СОУ (Сил оборони України – ред.). Такий розстріл – це воєнний злочин! Наразі нам також відомо, з якої військової частини російської армії військові, які нещадно стратили українців», – наголосив він.

Лубінець зазначив, що «цей випадок необхідно зафіксувати як чергове порушення Росією норм міжнародного гуманітарного права».

Раніше, 20 лютого, видання The New York Times писало, що під час відступу ЗСУ з Авдіївки Донецької області кількасот українських військових могли потрапити в полон. Видання посилається на оцінки самих військових та західних високопосадовців.

У міністерстві оборони Росії про кількість українських солдатів, взятих у полон при відході ЗСУ з Авдіївки, офіційно не повідомляли. Міністерство оборони України також не коментувало повідомлення про число полонених.

У суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки, «виходячи з оперативної обстановки», що склалася навколо міста та «щоб уникнути оточення та задля збереження життя і здоровʼя військовослужбовців».

Цього ж дня командувач угрупування ЗСУ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на завершальному етапі операції, «під тиском переважаючих сил противника», кілька українських військовослужбовців потрапили в полон. Точну кількість полонених він не назвав.