Кількість зниклих безвісти під час відступу з Авдіївки не називають, бо ще не завершено верифікацію – ЗСУ

Українська сторона поки не заявляє про кількість військовослужбовців, які зникли безвісти під час відступу з Авдіївки, оскільки досі триває верифікація. Про це в ефірі Радіо Свобода (Свобода.Live) розповів начальник відділу зв'язків з громадськістю оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Дмитро Лиховій.

«У мене є дані, які близькі до конкретних, бо ми маємо з ними справу, але поки що ми їх не називаємо, тому що ще не завершено всю верифікацію. Деякі люди, деякі військовослужбовці виходять на наш бік… дехто, як по окремих позиціях, зокрема, по позиції «Зеніт», там теж триває верифікація і ми не можемо сказати конкретну цифру, щоб не потрапити в полон того, що нас звинуватять у дезінформації. Говорити правду трохи складніше, її треба перевіряти, ніж вкидувати фейки», – каже Лиховій.

Одночасно він додав, що мова не йде про сотні, як раніше повідомляло видання The New York Times, посилаючись на анонімних українських військових.

«Коли New York Times оперує визначенням «сотні», ми кажемо, що рахунок йде не на сотні. У цьому випадку, на жаль, вони підігрують російській пропаганді і не хочуть чути аргументи і не хочуть зважати на ті факти, які їм називають, які їм надають. Вони посилаються на анонімні джерела, які не можуть бути проінформовані у цьому сенсі, і ці джерела так само поширюють російські наративи, що вкинуті, як продовження наступальної операції в Авдіївці», – говорить Лиховій.

Раніше, 20 лютого, видання The New York Times писало, що під час відступу ЗСУ з Авдіївки Донецької області кількасот українських військових могли потрапити в полон. Видання посилається на оцінки самих військових та західних високопосадовців.

У міністерстві оборони Росії про кількість українських солдатів, взятих у полон при відході ЗСУ з Авдіївки, офіційно не повідомляли. Міністерство оборони України також не коментувало повідомлення про число полонених.

У суботу, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки, «виходячи з оперативної обстановки», що склалася навколо міста та «щоб уникнути оточення та задля збереження життя і здоровʼя військовослужбовців».

Цього ж дня командувач угрупування ЗСУ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на завершальному етапі операції, «під тиском переважаючих сил противника», кілька українських військовослужбовців потрапили в полон. Точну кількість полонених він не назвав.