«Вагнерівці» готують викладачів вищих навчальних закладів Міноборони Білорусі – заступник міністра

Найманці приватної військової компанії «Вагнер» здійснюють навчання викладачів вищих навчальних закладів Міністерства оборони Білорусі – про це заступник міністра оборони країни Андрій Жук заявив виданею «СБ. Білорусь сьогодні», передає місцева служба Радіо Свобода.

За його словами, йдеться про відомчі виші Міноборони.

«Цю підготовку проходять не лише військовослужбовці військових частин, а й викладачі відомчих вищих навчальних закладів з метою передачі отриманих знань курсантам, студентам, тим, хто навчається за програмами офіцерів запасу», – заявив Жуков.

Заступник міністра уточнив, що у навчанні білоруських військових беруть участь артилеристи, танкісти, мотострілки, зенітники та оператори безпілотників.

Він також додав, що білоруські військові вивчають російсько-українську війну:

«Спеціальна військова операція (так Росія і її союзники називають повномасштабну війну, яку РФ розв’язала проти України – ред.) є для нас певною мірою підручником. З нього ми беремо інформацію про те, чому і як навчати військових».

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Раніше було відомо лише про участь російської ПВК у військових навчаннях на полігонах.

На початку лютого розвідка Великої Британії повідомила, що в Білорусі залишається менше від тисячі бойовиків ПВК «Вагнер», але «це грає на руку Кремлю і впливає на Україну».

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою засновник угруповання Євген Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.

23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили. Після цього табір найманців у Білорусі почали згортати.