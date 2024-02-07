Норвегія не надала притулок колишньому «вагнерівцю» Медведєву, але до Росії поки не повертатиме

Норвегія відмовила у притулку громадянину Росії Андрію Медведєву, який стверджує, що воював 2022 року в Україні у складі ПВК «Вагнер». Про це повідомили, зокрема, агентство Reuters та місцева газета Dagbladet із посиланням на його адвоката.

Попри це, Медведєву дозволять тимчасово проживати в Норвегії через «загрозу безпеки», пов’язану з його відправленням назад до Росії.

У Норвегії статус біженця надається тим, кому загрожує смертна кара, тортури чи інше покарання після повернення на батьківщину. На статус біженця також можуть розраховувати військовослужбовці регулярної армії, які не несуть відповідальності за участь у бойових діях.

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ПВК «Вагнер», за словами адвоката, формально не належала до російських збройних сил. У зв’язку з цим норвезька влада вважає, що Медведєв не має права на захист як біженець. Адвокат має намір оскаржити відмову.

Андрій Медведєв утік із Росії до Норвегії у січні 2023 року за не до кінця з’ясованих обставин після того, як провів деякий час на війні в Україні в лавах ПВК «Вагнер». Медведєв стверджує, що не причетний до воєнних злочинів, але був свідком. Він каже, що бачив вбивства військовополонених та цивільних осіб найманцями «Вагнер» і готовий дати свідчення проти нині покійного голови ПВК Євгена Пригожина, звинувачуючи його в тортурах та вбивствах.

Якийсь час Медведєв провів у таборі для біженців, потім був відпущений під нагляд поліції. Спочатку він заявляв, що побоюється екстрадиції до Росії, потім – до України.

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У травні Медведєв говорив, що вирішив повернутися до Росії і для цього звернувся до російського посольства в Осло по допомогу. Втім, у липні в розмові з The Barents Observer він сказав, що до Росії не збирається.

У Росії Медведєв провів чотири роки у вʼязниці за пограбування та бійки. Росіянина двічі затримували в Норвегії за бійки в барах. Одного разу його затримали у Швеції за нелегальний вʼїзд до країни. У розмові з The New York Times Медведєв повідомив, що в Осло він мав сутички з українцями.

Газета писала, що Офіс генпрокурора України просив Норвегію допомогти в організації допиту Медведєва, але росіянин зустрічатися зі слідчими відмовився. У лютому норвезькі ЗМІ писали, що Київ розглядає можливість запиту на екстрадицію росіянина.