У Росії на тлі санкцій зросло число авіаційних інцидентів – WSJ

У Росії у 2023 році зафіксовано зростання авіаційних інцидентів, пише видання The Wall Street Journal. Воно посилається на німецьку дослідницьку компанію Jacdec, яка збирає інформацію про авіапригоди по всьому світу.

За цими даними, в РФ у 2023 році сталося не менш як 74 інциденти з літаками, розрахованими на перевезення щонайменше 19 пасажирів, а за 2022 рік було відомо про 36 пригод.

За відомостями дослідницької компанії Cirium, які також наводить видання, у Росії на кожні 100 тисяч вильотів у 2023 році траплялося близько 10 подій, а роком раніше – лише пʼять.

Хоча серйозних збитків і катастроф у більшості випадків удалося уникнути, опитані WSJ фахівці з безпеки попереджають, що постійні технічні проблеми створюють значний ризик для пасажирів і посилюють тиск на пілотів.

Значна частина авіаційних інцидентів у Росії, на думку експертів, найімовірніше, повʼязана з санкціями, що забороняють іноземним компаніям обслуговувати літаки російських авіакомпаній та постачати запчастини для них.

Як зазначає WSJ, до статистики увійшли й авіапригоди, не повʼязані з технічними несправностями, наприклад, влучання птахів у двигун, а також аварія літака засновника угруповання ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина.

Російська авіаційна влада, нагадує видання, регулярно заявляє, що санкції не позначаються на безпеці польотів у Росії. Проте співрозмовники видання вважають, що це не так.

«У них немає доступу до запчастин, вони мало що можуть зробити», – сказав директор зі стратегії та політики безпеки правозахисної організації Flight Safety Foundation Генрі Ґурджі, додавши, що хоча в Росії «роблять усе, що можуть», щоб підтримувати робочий стан. літаків, санкції «вже починають серйозно впливати».

До початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну парк російських авіакомпаній налічував загалом 1031 літак, розрахований на перевезення від 19 пасажирів. Майже дві третини флоту складали літаки виробництва Boeing та Airbus, наводить WSJ дані дослідницької компанії Cirium.

«Росавіація» в середині грудня 2023 року оголосила, що на повітряному транспорті в РФ «відсутня тенденція до зростання кількості авіаційних інцидентів». «Росавіація» тоді не пояснювала, що стало приводом для такої заяви, але російські незалежні ЗМІ та іноземні медіа неодноразово писали про зростання кількості авіапригод.