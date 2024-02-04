У Білорусі залишається менш як тисяча «вагнерівців», це впливає на Україну – розвідка Британії

У Білорусі залишається менше тисячі бойовиків ПВК «Вагнера», але «це грає на руку Кремлю і впливає на Україну», повідомляє Міністерство оборони Британії.

«Цілком ймовірно, що в Білорусі залишилося менш як 1000 російських найманців Вагнера. Вони присутні в країні з червня 2023 року, тоді там було 8 тисяч найманців Вагнера», – розповідають розвідники.

Британська розвідка зазначає, що «вагнерівці» продовжують навчати білоруських військових. Проте, за даними Міноборони, «навряд чи ватажок білоруського режиму Олександр Лукашенко використовуватиме найманців ПВК «Вагнера» за межами їх компетенції».

У розвідці припускають, що «скоріше за все, бойовики беруть участь у підготовці військ міністерства внутрішніх справ, але навряд чи причетні до внутрішньої або прикордонної безпеки в Білорусі».

«Тривала присутність найманців Вагнера в Білорусі майже напевно також приносить користь військовим зусиллям Росії, змушуючи Україну підтримувати оборонні позиції та особовий склад уздовж свого північного кордону з Білоруссю для захисту від потенційних майбутніх вторгнень», – наголошує розвідка Британії.

Редакція Радіо Свобода не має можливості перевірити ці дані з незалежних джерел.

Військова компанія «Вагнер» Євгена Пригожина здійснила спробу збройного заколоту в Росії 24 червня через нібито намір Кремля розпустити угруповання. Зрештою засновник угруповання Євген Пригожин заявив про відмову від руху на Москву та заявив, що його підлеглі «йдуть у зворотному напрямку до польових таборів».

Після цього російська влада оголосила, що ПВК «Вагнер» поїде до Білорусі. За чисельними повідомленнями ЗМІ, для «вагнерівців» там розгорнули наметовий табір. Білоруська влада заявляла, що вони займатимуться навчанням військових Білорусі.

Ввечері 23 серпня стало відомо, що у Бологовському районі Тверської області РФ розбився літак бізнес-класу, що був у власності Євгена Пригожина. Повідомлялося, що голова ПВК «Вагнер» був у списку пасажирів. Згодом смерть сімох пасажирів і трьох членів екіпажу літака офіційно підтвердили. Після цього табір найманців у Білорусі почали згортати.