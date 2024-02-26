«Фіктивні вибори», проведені в «атмосфері страху» – Держдепартамент США про голосування в Білорусі

Державний департамент США розкритикував проведені в Білорусі парламентські й місцеві вибори, назвавши їх фіктивними.

«Сполучені Штати засуджують фіктивні парламентські й місцеві вибори режиму Лукашенка, які завершилися сьогодні в Білорусі», – заявив 25 лютого представник Держдепартаменту США Метью Міллер.

Він наголосив, що голосування проходило «в атмосфері страху», за якої жоден виборчий процес не можна назвати демократичним.

«Режим продовжує утримувати понад 1400 політичних в’язнів. Усі незалежні політичні діячі були або затримані, або заслані. Усім незалежним політичним партіям відмовили в реєстрації… Білоруський народ заслуговує на краще», – йдеться в заяві.

Голосування під жорстким контролем і за посиленої безпеки відбувалося 25 лютого. Виборчі дільниці відкрилися о 8-й ранку за місцевим часом і закрилися о 8-й вечора.

За даними Центральної виборчої комісії Білорусі, явка виборців склала 73 відсотки.

Результати мають оголосити 26 лютого, повідомила комісія.

Очікується, що вибори 25 лютого зміцнять позиції авторитарного лідера країни Олександра Лукашенка. Лише чотири партії, усі з яких підтримують політику Лукашенка, були офіційно зареєстровані для участі у виборах.

Білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська, яка заявила, що її перемога над Лукашенком на президентських виборах 2020 року була вкрадена, назвала вибори «фарсом» і закликала до бойкоту голосування.

Загальні вибори – перші в Білорусі після президентських виборів 2020 року, які дали Лукашенку шостий термін на посаді. Понад 35 тисяч людей були заарештовані під час багатомісячних масових протестів, що відбулися після суперечливих виборів 2020-го.

Напередодні Центральна виборча комісія країни оголосила про рекордну кількість дострокового голосування, яке почалося 20 лютого. За даними ЦВК, станом на 24 лютого вже проголосували майже 48 відсотків зареєстрованих виборців, що перевершує майже 42 відсотки дострокового голосування, зафіксованого в 2020 році.

Дострокове голосування широко розглядається спостерігачами як механізм, який білоруська влада використовує для фальсифікації виборів.

Білоруська влада 8 січня заявила, що не запрошуватиме спостерігачів від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) для спостереження за парламентськими і місцевими виборами. В організації заявили, що таке рішення суперечить міжнародним зобов’язанням Білорусі і викликає занепокоєння.