У Білорусі в умовах жорсткого контролю проводять вибори, опозиція закликає до бойкоту

У Білорусі під жорстким контролем і за посиленої безпеки проходять парламентські й місцеві вибори на тлі закликів опозиції до бойкоту голосування.

Очікується, що вибори 25 лютого зміцнять позиції авторитарного лідера країни Олександра Лукашенка. Лише чотири партії, усі з яких підтримують політику Лукашенка, були офіційно зареєстровані для участі у виборах: «Белая Русь», Комуністична партія, Ліберально-демократична партія і Партія праці і справедливості. Минулого року відмовили в реєстрації близько десятку партій.

Білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська, яка заявила, що її перемога над Лукашенком на президентських виборах 2020 року була вкрадена, назвала вибори «фарсом» і закликала до бойкоту.

«У виборчому бюлетені немає людей, які б запропонували реальні зміни, тому що режим дозволив взяти участь лише зручним для нього маріонеткам, – сказала Тихановська у відеозаяві, записаній у Литві, куди вона переїхала після жорстокого придушення протестів проти результати виборів 2020 року. – Ми закликаємо бойкотувати цей безглуздий фарс, ігнорувати ці вибори без вибору».

Загальні вибори – перші в Білорусі після президентських виборів 2020 року, які дали Лукашенку шостий термін на посаді. Понад 35 тисяч людей були заарештовані під час багатомісячних масових протестів, що відбулися після суперечливих виборів 2020-го.

Напередодні Центральна виборча комісія країни оголосила про рекордну кількість дострокового голосування, яке почалося 20 лютого. За даними ЦВК, станом на 24 лютого вже проголосували майже 48 відсотків зареєстрованих виборців, що перевершує майже 42 відсотки дострокового голосування, зафіксованого в 2020 році.

Дострокове голосування широко розглядається спостерігачами як механізм, який білоруська влада використовує для фальсифікації виборів. Білоруська опозиція заявила, що процес дострокового голосування дозволяє маніпулювати, оскільки скриньки для голосування залишаються незахищеними протягом п’яти днів.

Правозахисний центр «Вясна» стверджує, що багато виборців були змушені взяти участь у достроковому голосуванні, зокрема студенти, військові, вчителі й інші державні службовці.

Задовго до голосування правозахисні організації виявили порушення у формуванні місцевих виборчих комісій. Експертна місія, організована Білоруським Гельсінським комітетом і «Вясною» наприкінці січня, заявила, що менша кількість місцевих виборчих комісій і їхній склад може свідчити про вищий контроль влади над виборчим процесом і прагнення сформувати комісії з лояльних до влади осіб.

Білоруська влада 8 січня заявила, що не запрошуватиме спостерігачів від Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) для спостереження за парламентськими і місцевими виборами. В організації заявили, що таке рішення суперечить міжнародним зобов’язанням Білорусі і викликає занепокоєння.

Виборчі дільниці на загальних виборах відкрилися о 8-й ранку за місцевим часом, а голосування триватиме до 20-ї години.