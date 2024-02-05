Лукашенко дозволив військовим застосовувати зброю проти громадян Білорусі

Авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко вніс зміни до статутів збройних сил країни, згідно з якими військовослужбовцям дозволяється застосовувати проти громадян «вогнепальну зброю, спецзасоби, бойову і спеціальну техніку при виконанні покладених на них завдань».

Як повідомила білоруська служба Радіо Свобода, застосування зброї проти громадян, згідно з документом, дозволяється навіть у разі вчинення ними адміністративних правопорушень.

У змінах, які вніс Лукашенко, також йдеться про те, що військовослужбовець «не несе відповідальності за шкоду», заподіяну внаслідок стрілянини, коли вона «здійснювалася відповідно до вимог загальновійськових статутів».

Раніше Лукашенко підписав поправки до закону «Про органи державної безпеки», згідно з яким працівникам спецслужб Білорусі дозволяється застосовувати зброю проти жінок, дітей і людей з інвалідністю у «випадках вчинення ними збройного опору, вчинення збройного чи групового нападу або інших дій, що загрожують життю чи здоров’ю людей».

На виборах у Білорусі у серпні 2020 року президентом на шостий термін поспіль переобрали, за офіційними даними, Олександра Лукашенка. Але прихильники опозиції назвали результати сфальсифікованими, стверджуючи, що насправді вибори виграла опозиціонерка Світлана Тихановська, яка вирішила балотуватися замість свого заарештованого і також згодом засудженого на тривалий тюремний термін чоловіка Сергія Тихановського.

Західні країни не визнають Лукашенка обраним головою держави, звинувачуючи його режим у жорстоких репресіях і переслідуваннях політичних суперників і учасників багатотисячних виступів проти оголошених ЦВК результатів голосування. В ООН повідомляли про 450 лише задокументованих випадків тортур і жорстокого поводження з протестувальниками. Багато опозиційних лідерів, включаючи Світлану Тихановську, були змушені залишити країну.

Проти Лукашенка і чиновників з його оточення запровадили міжнародні санкції.