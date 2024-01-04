Лукашенко підписав закон про довічні гарантії президенту Білорусі

Авторитарний лідер Білорусі Олександр Лукашенко підписав закон, який запроваджує нові гарантії для президента країни і посилює вимоги для кандидата на цю посаду.

Документ, зокрема, дає довічне право недоторканності колишньому президентові та членам його родини. Відповідно до тексту, колишнього главу держави не може бути притягнуто до відповідальності за дії, вчинені у звʼязку зі здійсненням повноважень.

Закон дає право президентові після відставки стати делегатом Всебілоруських народних зборів та довічним членом верхньої палати парламенту. Йому призначається довічна допомога в розмірі зарплати чинного президента, гарантується медичне забезпечення президентського рівня, державна охорона, право користуватися помічниками з доступом до урядового звʼязку.

Встановлюються нові вимоги для кандидата на посаду президента. Право обиратися надається лише народженим у Білорусі громадянам не молодшим за 40 років, які постійно проживають у країні не менш як 20 років, і ніколи не мали посвідки на проживання в іншій країні. Таким чином, від участі у виборах фактично дискваліфікуються представники опозиції, витіснені владою за кордон.

69-річний Лукашенко з 1994 року керує Білоруссю, його сім разів оголошували переможцем президентських виборів. Ухвалені 2022 року поправки до Конституції забороняють йому обіймати посаду два терміни поспіль. Частина експертів припускає, що він може залишити президентську посаду і перейти на посаду голови Всебілоруських народних зборів, спробувавши зберегти за собою владу в республіці.

Новий закон дозволяє Всебілоруським зборам усувати президента від влади, якщо він систематично порушує Конституцію або вчиняє тяжкий кримінальний злочин.

Пропозиція про усунення має бути внесена не менш як третиною повного складу Палати представників країни або не менш як 150 тисячами громадян. Після цього представники зборів мають проголосувати за цю пропозицію більшістю голосів.