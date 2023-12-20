Нобелівську лауреатку Алексієвич можуть позбавити квартири в Мінську

У лауреатки Нобелівської премії Світлани Алексієвич погрожують відібрати квартиру у Мінську. Ведучі білоруського державного телебачення в ефірі заявили, що ця квартира ідеально підійшла б родині співробітника силових органів.

«Лукашенко погрожує помститися всім, хто був причетний до революції», – сказала Алексієвич в інтервʼю німецькому виданню Die Zeit.

Цю квартиру Алексієвич купила після того, як у 2015 році здобула Нобелівську премію.

2020 року Алексійович підтримала акції протесту в Білорусі проти Олександра Лукашенка та поліцейського насильства, а потім увійшла до складу президії Координаційної ради, створеної представниками опозиції та громадянського суспільства для переговорів із владою про відставку Лукашенка та проведення нових президентських виборів. Влада розпочала репресії проти членів Координаційної ради.

На певному етапі Алексієвич залишалася єдиною учасницею президії, яка залишалася в Білорусі на волі: кілька людей були заарештовані, інші вимушено залишити країну. Після цього Алексієвич довелося виїхати з Білорусі.