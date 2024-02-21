Лукашенко вимагає озброїти патрулі міліції стрілецькою зброєю

Фактичний очільник Білорусі Олександр Лукашенко доручив озброїти патрулі міліції вогнепальною зброєю – про це він заявив на розширеній нараді 20 лютого, передає білоруська служба Радіо Свобода.

«Патрульні повинні бути озброєні. Стрілецькою зброєю. Як мінімум пістолетами. І про це повинні знати всі. І вони повинні спокійно ходити вулицями. Гарантія – на цих територіях не буде злочинів», – сказав Лукашенко.

За його словами, присутність озброєних силовиків на вулицях міст дозволить білорусам «почуватися в безпеці». Лукашенко доручив Міністерству внутрішніх справ, Кабінету державної безпек, спецслужбам і прокуратурі взяти це питання під контроль.

Лукашенко стверджує, що в цілому рівень злочинності в Білорусі знижується, але «зростає кількість шахрайств, вимагань і кіберзлочинів». Він також підкреслив, що в Білорусі вжито додаткових заходів «для оперативного розкриття злочинів екстремістського характеру».

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«Сьогодні це найважливіший аспект охорони правопорядку: припинення дій покидьків і недопущення «заблудлих», які ще не до кінця розуміють, на що націлені іноземні куратори», — сказав Лукашенко.

20 лютого Генеральна прокуратура Білорусі повідомила, що в 2023 році білоруські суди розглянули понад 1 300 «екстремістських» кримінальних справ.

Згідно зі списком МВС, станом на середину лютого в Білорусі «причетними до екстремістської діяльності» визнано 3 765 людей. У переліку «екстремістських формувань» на кінець 2023 року було 169 суб’єктів.

Окремо в Білорусі є перелік «екстремістських матеріалів», за поширення та зберігання яких передбачена адміністративна відповідальність. Це список із 840 сторінок. Лише за минулий рік за розповсюдження «екстремістських матеріалів» до відповідальності притягнуто 1 391 людину.