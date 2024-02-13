Міжнародна федерація хокею продовжила відсторонення команд із Росії та Білорусі

Міжнародна федерація хокею (IIHF) під час засідання 12 лютого розглянула ризики для безпеки, пов’язані з поверненням до змагань національних і клубних команд Росії та Білорусі та продовжила їх відсторонення на наступний сезон, повідомляє офіційний сайт IIHF.

«На основі ретельного аналізу Рада IIHF дійшла висновку, що повернення збірних Росії та Білорусі до змагань IIHF поки що не є безпечним. Таким чином, Росія та Білорусь не братимуть участі в чемпіонаті IIHF у сезоні 2024/2025. Це рішення також стосуватиметься білоруської команди щодо фінального олімпійського кваліфікаційного раунду, який буде зіграний у серпні 2024 року», – йдеться у повідомленні.

У федерації зазначили, що продовжать відстежувати ситуацію та ухвалюватимуть рішення щодо повернення Росії та Білорусі на сезон 2025/2026 у травні 2025 року.

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Раніше Україна дізналася суперників у фінальній частині кваліфікації на Олімпіаду-2026 з хокею. Як найменш рейтингова серед збірних, що подолали другий раунд кваліфікації, Україна потрапила до групи D разом зі Словаччиною, Казахстаном і Білоруссю. Проте Білорусь залишиться відстороненою від змагань.

Міжнародний олімпійський комітет вирішив допустити російських і білоруських спортсменів до Олімпіади-2024 у нейтральному статусі. До змагань не допустять спортсменів у командних видах спорту, а також індивідуальних атлетів, які підтримали бойові дії або пов’язані з військовими організаціями.

У МОК заявили, що вісім російських і троє білоруських спортсменів наразі відповідають вимогам і пройшли кваліфікацію на Ігри.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усіх партнерів рішуче засудити рішення МОК щодо російських та білоруських спортсменів.

У липні 2022 року тридцять п’ять країн світу, серед яких США, Канада, Японія, Велика Британія та країни Європейського союзу, підписали спільну заяву із закликом посилити спортивні санкції проти Росії та Білорусі.









