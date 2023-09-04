Міжнародна федерація назвала критерії допуску росіян і білорусів до змагань у водних видах спорту

Міжнародна федерація водних видів спорту (World Aquatics) затвердила критерії, за якими спортсмени з Росії та Білорусі зможуть брати участь у міжнародних змаганнях.

Зокрема, згідно з опублікованим федерацією документом, допускатися до змагань будуть лише спортсмени, які не були помічені у підтримці війни Росії проти України. Під такою підтримкою мається на увазі «будь-яка форма вербального, невербального або письмового вислову, явного чи неявного, у будь-який час від початку війни в Україні, зокрема, публічні заяви, у тому числі зроблені в соціальних мережах, участь у провоєнних демонстраціях чи заходах, а також носіння будь-якої символіки на підтримку війни».

Крім того, у кожній із дисциплін водних видів зможе виступити лише по одному спортсмену від Росії та Білорусі. Таким чином, до міжнародних турнірів не будуть допущені збірні цих країн із синхронного плавання і водного поло.

Також критерії допуску включають пункти про відсутність контракту з російськими або білоруськими силовими структурами і заборону на використання національних прапорів і гімнів.

У World Aquatics стверджують, що раніше було проведене опитування серед спортсменів.

«Отримані результати свідчать про високий рівень підтримки встановлених критеріїв, включаючи відсутність активної підтримки бойових дій в Україні, а також відсутність національних прапорів та гімнів. 67% спортсменів підтримують участь індивідуальних нейтральних атлетів, які відповідають суворим критеріям», – йдеться у заяві міжнародної федерації.

Після початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Міжнародний олімпійський комітет та багато спортивних асоціацій наклали санкції на російських спортсменів. Вони допускаються до змагань лише під нейтральним прапором, а до деяких – не допускаються взагалі. Під санкції, зокрема, потрапили збірні Росії з футболу та хокею, а також російські футбольні клуби. Вони не можуть брати участь ні у світових, ані в європейських турнірах.

У результаті через війну та санкції понад двісті російських спортсменів змінили або збираються змінити спортивне громадянство, щоб мати можливість виступати на міжнародних змаганнях. Серед них як спортсмени-початківці, так і відомі у всьому світі – наприклад, переможниця світової першості з шахів Олександра Костенюк, яка тепер виступає за Швейцарію.