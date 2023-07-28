Російських і білоруських спортсменок відсторонили від тенісного турніру в Празі

Російські та білоруські спортсмени не будуть допущені до участі у Відкритому чемпіонаті Праги наступного тижня, повідомляє АР з посиланням на організаторів жіночого тенісного турніру.



За словами організаторів, це оголошення було зроблено через день після того, як поліція не впустила російську тенісистку в країну.



Директор турніру Мирослав Малі не назвав її імені. За його словами, вона була першою учасницею з російським паспортом, яка прибула до країни.



За його словами, організатори звернулися до інших російських і білоруських гравців через Жіночу тенісну асоціацію, щоб вони не приїжджали до Праги.



Водночас Жіноча тенісна асоціація (WTA) дозволяє росіянам і білорусам брати участь у турнірах у статусі нейтральних спортсменів.



«Індивідуальні гравці WTA, громадяни Росії/Білорусі, продовжують змагатися в Турі на нейтральній основі. Незважаючи на їхній нейтралітет, уряд Чехії відмовляє деяким гравцям WTA у змозі брати участь у турнірі WTA 250, який має відбутися в Празі наступного тижня», – йдеться в заяві WTA 28 липня.

В WTA зазначають, що продовжуватимуть «розглядати ситуацію, оскільки ми враховуємо важливі міркування навколо складних геополітичних питань».



Уряд Чехії заборонив спортсменам з Росії та Білорусі брати участь у спортивних змаганнях на території Чехії через вторгнення Росії в Україну.