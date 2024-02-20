У Білорусі помер політв’язень, засуджений «наклеп на Лукашенка»

Білоруська соціал-демократична партія повідомила 20 лютого, що її член Ігар Леднік помер у віці 63 років у виправній колонії, де він відбував трирічний термін ув’язнення за звинуваченням в образі Олександра Лукашенка.

Як пише білоруська служба Радіо Свобода, причиною смерті Ледніка називають зупинку серця. Медики намагалися його реанімувати, але безуспішно. Він помер у Менській районній лікарні, куди його доставили з Бобруйської колонії, де він відбував покарання.

За словами колег, стан здоров’я Ледника значно погіршився у в’язниці, де йому зробили операцію на шлунку.

Ігаря Ледніка затримали 12 квітня 2022 року та засудили до 3 років позбавлення волі за нібито наклеп на Олександра Лукашенка.Влада визнала профіль Ледніка у Facebook «екстремістським матеріалом».



За словами однопартійців, Ігор Леднік, серед іншого, активно виступав за ліквідацію «союзної держави» Білорусі та Росії

Правозахисна група «Вясна» заявила, що Леднік – п’ятий політв’язень, який помер у білоруській в’язниці менш ніж за два роки.