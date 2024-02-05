У Білорусі затримали п’ятьох колишніх силовиків, які засудили насильство щодо учасників протестів 2020 року

У Білорусі силовики затримали п’ятьох ексспівробітників МВС країни, які в 2020 році у відеозверненні до колишніх колег засудили насильство щодо білорусів – учасників тодішніх протестів. Про це повідомляє правозахисний центр «Вясна».

Серед затриманих, за даними правозахисників, підполковник міліції у запасі Ігор Кисляк, підполковник у відставці В’ячеслав Ілліч, підполковник Андрій Дорошко, підполковники юстиції запасу Віталій Попроцький і Дмитро Удовін.

Обставини затримання і статус затриманих не розголошують.

Раніше представник об’єднання колишніх білоруських силовиків BELPOL Андрій Остапович повідомив, що у Білорусі у 2023 році слідчі порушили 6419 кримінальних справ із політичних мотивів.

Після протестів проти результатів виборів президента Білорусі у 2020 році білоруські силовики затримали понад 38 тисяч людей, ще не менше ніж сто тисяч, за даними правозахисників, залишили країну, побоюючись затримання, жорстокого поводження і несправедливих судів.