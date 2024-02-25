Лукашенко заявив, що братиме участь у президентських виборах у Білорусі 2025 року

Олександр Лукашенко заявив про намір взяти участь у наступних президентських виборах у Білорусі, запланованих на 2025 рік.

25 лютого після голосування на виборчій дільниці у Мінську Лукашенко відповідав на запитання журналістів. Серед іншого його запитали про майбутні президентські вибори і чи планує він брати в них участь.

«Піду, піду, піду. Передайте їм (білоруській опозиції – ред.), що я піду! І чим складнішою буде ситуація, чим більше будуть напружувати вас, мене і суспільство, тим швидше я піду на ці вибори. Не переживайте, ми зробимо так, як потрібно для Білорусі», – сказав Лукашенко, якого цитує БелТА.

«До президентських виборів ще рік. Багато що може змінитися. Звичайно, я і всі ми, суспільство, будемо реагувати на те, які зміни відбудуться в нашому суспільстві і в якій ситуації ми підійдемо до голосування через рік», – додав він.

Під час пресконференції на дільниці Лукашенко висловився проти об’єднання з Росією, заявивши, що «ні Росія, ні Білорусь не підтримають об’єднання двох держав, такий крок тільки погіршить ситуацію». А «союзна держава», за словами Лукашенка, – це союз «двох суверенних, незалежних держав».

Лукашенко назвав вибори в Білорусі «відкритими, чесними і принциповими».

25 лютого 2024 року в Білорусі проходить так званий єдиний день голосування, під час якого обирають депутатів Палати представників Національних зборів і депутатів місцевих рад.

Виборча кампанія проходить на тлі масштабних репресій і зачистки політичного поля від опозиції. Незалежних спостерігачів на виборах немає: Бюро з демократичних інститутів і прав людини Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) не отримало запрошення.

На цих виборах немає опозиційних кандидатів – до виборів допустили лише лояльних до влади.

За результатами дострокового голосування ЦВК Білорусі відзвітувала про рекордну явку виборців – 41,71%.

Загальні вибори – перші в Білорусі після президентських виборів 2020 року, які дали Лукашенку шостий термін на посаді. Понад 35 тисяч людей були заарештовані під час багатомісячних масових протестів, що відбулися після суперечливих виборів 2020-го.

Білоруська опозиційна лідерка Світлана Тихановська, яка заявила, що її перемога над Лукашенком на президентських виборах 2020 року була вкрадена, назвала нинішні вибори «фарсом» і закликала до бойкоту.