Доповідь RUSI: вагнерівці під контролем ГРУ залишаються в Африці

Росія вдається до нетрадиційних методів для розширення свого впливу, спроб уникнути ізоляції та в межах зусиль щодо дестабілізації та ослаблення своїх противників. Частина методів повʼязана з ребрендингом групи найманців «Вагнер», яка успішно просуває політику Кремля в Африці для доступу до природних ресурсів. Про це йдеться в опублікованій 20 лютого доповіді Королівського обʼєднаного інституту оборонних досліджень (RUSI), який базується в Лондоні.

Російський президент Володимир Путін побачив у розвитку економічних звʼязків з Африкою та країнами Близького Сходу спосіб захиститися від санкцій у період, коли багато держав Заходу намагаються ізолювати Росію посла початку повномасштабного вторгнення її армії в Україну, зазначається у звіті RUSI.

Як зазначають експерти Королівського інституту, ПВК «Вагнер», яка розпалася в червні 2023 року після заколоту її засновника, нині покійного Євгена Пригожина, була передана під контроль російської військової розвідки ГРУ. Відтоді група функціонує як Експедиційний корпус, перед яким в Африці та на Близькому Сході поставлене завдання послабити позиції західних держав у регіоні.

«ГРУ взяло на себе функції групи Вагнера і активно займається розширенням свого партнерства з Африкою з метою витіснити західні інтереси», – йдеться в доповіді.

Водночас у доповіді RUSI міститься критика на адресу західних урядів, а саме вказується на їхню «нездатність сприяти розвʼязанню проблем, з якими стикаються їхні партнери». Експерти також пишуть про високий рівень розчарування Заходом у вказаних регіонах, що лише зміцнює «російський мандат».

The Economist у публікації, присвяченій висновкам RUSI, звертає увагу, що експерти інституту під час підготовки доповіді спиралися на документи, «отримані від російських спецслужб», та на інтервʼю з «відповідними офіційними органами». Імовірно, йдеться про спецслужби в Україні та Європі.

Наприкінці 2022 року, як мовиться в дослідженні, російське керівництво дійшло висновку, що йому необхідна чіткіша звітність від його відомств. Заступникові голови адміністрації Кремля Сергію Кирієнку доручили очолити «комітети особливого впливу». Саме ці структури координують операції проти Заходу, а згодом аналізують їхній ефект. Таке кадрове рішення, зважаючи на все, призвело до більш послідовних пропагандистських кампаній. Як приклад наводиться Молдова, про яку в доповіді йдеться, що розрізнені насамперед зусилля щодо дезінформації проти заявки цієї країни на членство в ЄС торік стали більш послідовними та цілеспрямованими.

23 серпня 2023 року приватний літак Embraer, яким користувався Євген Пригожин, вибухнув у повітрі та зазнав аварії над Тверською областю РФ. За офіційною версією, засновник ПВК «Вагнер» та кілька найближчих його соратників загинули. Похорон Пригожина пройшов фактично в закритому режимі.

За два місяці до цього Пригожин та його найманці здійснили спробу збройного заколоту проти керівництва міністерства оборони Росії, під час якого було збито кілька гелікоптерів та один літак російської армії. Екіпажі кількох бортів загинули.

Президент Росії Володимир Путін спочатку звинуватив угруповання в державній зраді, проти голови компанії було порушено кримінальну справу про збройний заколот. Пізніше після переговорів за посередництва Олександра Лукашенка вдалося домовитися про відхід найманців на білоруську територію. Путін пообіцяв припинити переслідування бунтівників. Ще пізніше, коментуючи аварію літака Пригожина, російський президент натякнув, що, за версією Слідчого комітету, борт вибухнув зсередини через необережне поводження з боєприпасами. Офіційно розслідування досі не завершене. Деякі із соратників Пригожина вважають, що літак бізнесмена був цілеспрямовано збитий.

На початку листопада 2023 року голова комітету Державної думи РФ з оборони Андрій Картаполов в інтервʼю виданню «Парламентская газета» заявив, що ПВК «Вагнер» остаточно розформована. «Більшість бійців перебувають у процесі переходу в інші структури. Хтось продовжує виконувати завдання в країнах Африки, але вже під, скажімо так, іншим брендом і під егідою міністерства оборони, хтось уклав контракт зі Збройними силами, хтось увійшов до складу Росгвардії», – зазначив Картаполов.