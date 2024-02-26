Євросоюз продовжив санкції проти білоруської влади

Рада Європейського Союзу повідомила про продовження на рік обмежувальних заходів щодо «відповідальних за внутрішні репресії та порушення прав людини в Білорусі», йдеться в комюніке Ради.

«Індивідуальні обмежувальні заходи включають заморожування активів і заборону надавати кошти. Фізичні особи додатково підпадають під заборону на подорожі», – зазначено у документі.

Вказано, що наразі у санкційному списку перебувають 233 фізичні особи, у тому числі Олександр Лукашенко, і 37 юридичних осіб.

«Білорусь також залишається об’єктом цілеспрямованих економічних санкцій, включаючи обмеження у фінансовому секторі, торгівлі, товарах подвійного призначення, технологіях і телекомунікаціях, енергетиці, транспорті та інших», – повідомили у Раді ЄС.

Читати також: Лукашенко заявив, що братиме участь у президентських виборах у Білорусі 2025 року

У європейській інституції також підтвердили своє зобов’язання «притягнути до відповідальності винних у порушеннях прав людини» та повідомили, що санкції діятимуть «поки білоруська влада продовжує такі дії» (порушення прав людини – ред).

25 лютого у Білорусі під жорстким контролем і за посиленої безпеки пройшли парламентські й місцеві вибори на тлі закликів опозиції до бойкоту голосування. Державний департамент США розкритикував проведені в Білорусі парламентські й місцеві вибори, назвавши їх фіктивними.

Європейський Союз і країни-члени організації почали вводити санкції проти Білорусі після силового розгону протестів проти фальсифікації результатів президентських виборів. Тоді вони припинили майже всі програми, які реалізує Євросоюз у Білорусі, та обмежили дипломатичну присутність.

Міжнародні санкції посилилися після того, як 24 лютого 2022 року Олександр Лукашенко підтримав російське військове вторгнення в Україну та дозволив використовувати територію, військову інфраструктуру та повітряний простір Білорусі для вторгнення російської армії та обстрілів українських міст.