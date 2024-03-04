СБУ повідомила про підозру генералам РФ, які командували авіаударами по Бородянці

Служба безпеки України повідомила про оголошення підозри двом російським генералам, які командували авіаударами по багатоповерхівках під час боїв за Київ, за статтями про «порушення законів і звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб».

У СБУ уточнили, що під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну фігуранти командували бомбардуванням житлових масивів селища Бородянка на Київщині.

«У результаті комплексних заходів задокументовано воєнні злочини генерал-полковника Олександра Чайка – командувача Східного військового округу збройних сил Росії; генерал-лейтенанта Володимира Кравченка – командувача 11-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони збройних сил РФ», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, на початку березня 2022 року Чайко віддав прямий наказ на вогневе ураження багатоквартирних будинків у центрі Бородянки, а для виконання цього завдання Кравченко задіяв винищувачі-бомбардувальники СУ-34 і штурмовики СУ-25 зі складу 303-ї змішаної авіаційної дивізії РФ.

«Під час вильотів ворожі літаки випустили 500-кілограмові фугасні авіабомби на житлові будинки, в яких на той час перебували мирні жителі Бородянки. Унаслідок повітряної атаки рашисти зруйнували шість багатоквартирних будинків, що призвело до загибелі понад 30 місцевих жителів, зокрема – малолітньої дівчинки. Крім того, частину постраждалих мешканців досі не ідентифіковано, їх вважають зниклими безвісти», – йдеться в повідомленні.

У СБУ повідомили, що в ході слідства провели понад 200 експертиз. «Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Обох воєнних злочинців буде знайдено і покарано», – кажуть у Службі безпеки.

За даними Офісу генпрокурора, станом на 4 березня від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні зафіксували понад 126,7 тисячі злочинів агресії і воєнних злочинів, у справі щодо агресії РФ підозрюваними є 689 представників військово-політичного керівництва Росії.

Частину Київської області було окуповано російськими військами у перші дні повномасштабного вторгнення. 2 квітня Київщина була звільнена від російських військ. Під час окупації, як встановили правоохоронні органи України, російські військові чинили різні злочини – розстріли мирного населення, зґвалтування, викрадення і тортури. Наразі ці злочини розслідують СБУ й органи прокуратури.

Кремль «категорично відкидав будь-які звинувачення у вбивствах цивільних», навіть попри те, що факти вбивств цивільних у період російської окупації були підтверджені супутниковими знімками і численними свідченнями.