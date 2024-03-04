У Дніпрі повідомили про звук вибуху. Влада заявила про збиття ракети у районі

У Дніпровському районі українські військові збили ракету, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Наші збили ракету. Вороже залізяччя приземлили у Дніпровському районі», – написав він у телеграмі.



Близько 15:18 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету в напрямку Дніпра. У соцмережах повідомили про звуки вибуху в місті.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.