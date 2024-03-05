Двоє людей загинули, п’ятеро поранені за добу через російські обстріли – дані ОВА

Російські військові минулої доби продовжували завдавати ударів по території України, внаслідок чого є загиблі й поранені цивільні, пошкоджені будинки, об’єкти інфраструктури й автомобілі, свідчать дані, наведені обласними військовими адміністраціями.

Зокрема, за даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, один чоловік загинув від обстрілу касетними боєприпасами села Різдвянка, ще один – був поранений внаслідок артобстрілу Малої Токмачки. Загалом, як повідомив Федоров, російські війська протягом доби завдали 295 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області, надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків й об’єктів інфраструктури.

Про загибель цивільного жителя і поранення ще одного повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, загинула людина в Олександрополі, а поранений – із Північного. «Всього за добу росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донеччини», – зауважив голова ОВА.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу села Сенькове Куп’янського району 4 березня поранення і вибухової травми зазнав 49-річний водій центру екстреної медичної допомоги.

Крім того, за даними Синєгубова, напередодні загарбники обстріляли Куп’янськ (розпочалася пожежа в гаражі в приватному домоволодінні), Московку (пошкоджений приватний будинок) і Басове (значно пошкоджено господарські будівлі, адмінбудівлю й енергомережі місцевого сільгосппідприємства). Постраждалих у цих населених пунктах не зафіксували.

У Сумській ОВА повідомили, що російські військові 4 березня 44 рази обстріляли 11 громад Сумської області, загалом у регіоні зафіксували 228 вибухів, а в Миропільській громаді був поранений цивільний житель.

Також про одного пораненого в області минулої доби повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Берислав, Золоту Балку, Львове, Томину Балку, Тягинку, Гаврилівку, Білозерку, Гончарне, Дніпровське, Зеленівку, Степанівку, Садове, Дудчани, Качкарівку, Приозерне, Благовіщенське, Станіслав і місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема були пошкоджені вісім багатоповерхівок і 18 приватних будинків. У Херсоні внаслідок обстрілів пошкоджено навчальний заклад й автівки», – написав Прокудін у телеграмі.

За його словами, внаслідок російських атак у населених пунктах області були влучання в адміністративні будівлі, автозаправну станцію, складські приміщення й територію кладовища.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що російські війська напередодні і в ніч на 5 березня обстрілювали Нікопольщину. Постраждалих, за його даними немає, але є руйнування: пошкоджене приватне підприємство, дев’ять осель місцевих, понівечена господарська споруда, ще одна – зруйнована, потрощені мікроавтобус і гараж, зачепило кілька ліній електропередач і газогін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.