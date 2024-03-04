На Донеччині армія РФ атакувала рятувальників, є загиблі і поранені – МВС

На Донеччині сили РФ за допомогою дрона атакували рятувальників, які на момент удару гасили пожежу в Краматорському районі, йдеться в повідомленні міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

«Сьогодні (4 березня – ред.) під час гасіння пожежі в Краматорському районі рятувальники Слов’янського гарнізону потрапили під повторний обстріл росіян. По надзвичайниках та пожежній техніці ворог вдарив безпілотником», – повідомив Клименко.

Клименко каже, що від російського удару загинули Олег Мартиненко та Богдан Равлик, яким було 29 та 31 рік відповідно.

Ще троє рятувальників, за даними міністра, отримали поранення. Наразі їм надається медична допомога.

«У наших рятувальників немає зброї, вони ризикували своїм життям, щоб інші могли жити», – підкреслив Клименко.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.