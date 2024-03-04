Сили РФ вперше використали для удару по Куп’янську авіабомбу з касетним зарядом – Синєгубов

Російські військові 3 березня вперше використали для удару по Куп’янську авіабомбу з касетним зарядом, зазначив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Напередодні по Куп’янську вперше зафіксували удар КАБом із касетними зарядами. Це збільшує зону ураження і становить ще більшу загрозу для цивільних людей», – розповів чиновник.

За його словами, «через такі удари на Раду оборони області винесли питання примусової евакуації сімей з дітьми з ще низки населених пунктів».

Раніше 28 лютого війська РФ вдарили КАБами по місту Купʼянськ – загинули двоє людей, ще пʼятеро зазнали поранень.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.