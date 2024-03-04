Тарнавський: у зоні угруповання військ «Таврія» за минулу добу «втрат рубежів та позицій» не було

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) «Таврія» за минулу добу «втрат рубежів, районів та позицій» не було, повідомив командувач угруповання Олександр Тарнавський.



«За минулу добу в операційній зоні ОСУВ «Таврія» ворог завдав 25 авіаційних та 3 ракетних удари, провів 53 бойові зіткнення, вчинив 906 обстрілів і 93 удари дронами-камікадзе. Наші захисники та захисниці стійко тримають оборону і проводять активні дії на визначених напрямках. Втрат рубежів, районів та позицій не допущено», – написав він у телеграмі.



За його словами, минулої доби противник втратив 426 осіб (убитими і пораненими). Також сили оборони України знищили 4 російські склади боєприпасів.

У лютому українські військові після понад чотирьох місяців виснажливих боїв залишили місто Авдіївка поблизу Донецька, яке ЗСУ утримували з початку збройного протистояння в 2014 році. Після втрати Авдіївки Сили оборони України також втратили контроль над кількома селами, розташованими на північ і північний захід від Авдіївки.

Розвідка Великої Британії заявила 29 лютого, що територія на захід від Авдіївки залишається у центрі зусиль російського наступу.